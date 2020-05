Das neue Davis-Cup-Format mit einer Finalrunde in Madrid wurde 2019 erstmals ausgetragen

Fußball-Star Gerard Piqué vom FC Barcelona befürchtet, dass die Davis-Cup-Finalrunde im November in Madrid aufgrund Coronapandemie nicht stattfinden könnte. Piques Investmentfirma Kosmos finanziert die Veranstaltung, die vom 23. bis 29. November in der spanischen Hauptstadt geplant ist. "Es gibt eine große Unsicherheit", sagte Pique bei "Movistar-TV".

Gerard Piqué ergänzte: "Wir versuchen, immer zu wissen, was die Regierung bezüglich des Sports sagt und ob wir Zuschauer zulassen können." Und weiter: "Ich würde sagen, ich bin ein bisschen pessimistisch, weil ein Davis-Cup-Finale ohne Fans schwierig ist. Im Moment weiß niemand, ob die Spiele ohne Zuschauer stattfinden müssten."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge HIER ANHÖREN!

Tennis Exhibition-Turnier in Prag: Top-Besetzung mit Kvitová VOR 4 STUNDEN

Deutschland tritt bei der Endrunde der besten 18 Mannschaften in der Vorrundengruppe F gegen Serbien und Österreich an. Die Vorrunde soll in sechs Dreiergruppen ausgespielt werden.

Das könnte Dich auch interessieren: "Ich hatte was mit Nadal": Belgischer Tennis-Star mit pikanter Offenbarung

(SID)

Play Icon WATCH Auger-Aliassime verrät: Auf diesen Nachwuchsspieler müssen Federer und Co. aufpassen 00:16:26

Tennis Streit um Spielerfonds: Thiem erhält weitere Unterstützung GESTERN AM 08:39