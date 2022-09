Alexander Zverev strich sich mit den Fingern durch die Haare, ehe er mit Trauermiene seine ganz persönliche Hiobsbotschaft verkündete.

"Ich habe extreme Schmerzen, sogar das Gehen tut weh", sagte der Olympiasieger leise. Nachdem sein mehrfacher Bänderriss im rechten Fuß ausgeheilt schien, steht das Comeback den 25-Jährigen mit einem Mal in den Sternen.

Ad

Diagnostiziert wurde ein Knochenödem am operierten Fuß, es besteht die Gefahr eines Bruches.

Davis Cup Zverev erklärt: "Würde sehr viele und lange Probleme bekommen" VOR 2 STUNDEN

Für den Davis Cup in dieser Woche in Hamburg fällt der Lokalmatador definitiv aus, "denn wir reden über Wochen, höchstwahrscheinlich sogar Monate", erklärte Zverev sichtlich deprimiert.

Zverev: "Muss geduldig und vorsichtig sein"

Der "Hamburger Patient" hat vor seiner Blessur allerhöchsten Respekt. "Ich muss da geduldig und vorsichtig sein, so etwas kann für die Zukunft gefährlich werden", erklärte der Weltranglistenfünfte, der am Rothenbaum erstmals seit seiner Anfang Juni bei den French Open in Paris erlittenen Verletzung wieder aufschlagen wollte. Doch ohne ihren Spitzenspieler ist das deutsche Team ungeachtet des Heimvorteils zumindest in den Spielen gegen Frankreich und Australien klarer Außenseiter.

Neue Nummer eins im Team von Kapitän Michael Kohlmann ist nunmehr der Kölner Oscar Otte, Jan-Lennard Struff (Warstein) dürfte der zweite Einzelspieler der Gastgeber sein. Der Karlsruher Yannick Hanfmann wurde nach Zverevs Ausfall nachnominiert.

Natürlich werde er seine Teamkollegen von der Bank aus anfeuern, beteuerte Zverev - "wie ein Cheerleader eben."

Kohlmann: "Nachricht war ein Schock für uns"

Kohlmann leidet mit seinem Topspieler. "Natürlich war diese Nachricht ein Schock für uns, aber für Sascha natürlich zuallererst", kommentierte der 48-Jährige den Ausfall.

Eine gewisse Mitschuld am seinem gesundheitlichen Rückschlag räumte Deutschlands Nummer eins unumwunden ein: "Ich habe in der Vorbereitung wohl ein bisschen zu viel gemacht." Beim sonntäglichen Training mit Otte kehrte der Schmerz zurück, Zverev musste die Einheit abbrechen. Am Montag folgte die niederschmetternde Diagnose.

Dabei hatte sich der Hanseat immens auf seinen Start auf der traditionsreichen Anlage des Club an der Alster gefreut. "Ich wünsche mir eine Fußball-Stimmung wie bei St. Pauli", äußerte Zverev in der vergangenen Woche. Denn diesmal wird an der Hallerstraße bei geschlossenem Dach und auf Hartplatz statt des gewohnten Sandes gespielt.

DTB-Team: Chancen auf Malaga gesunken

Nun jedoch sind die Chancen auf das Erreichen des Finalturniers Ende November in Malaga stark gesunken, es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung der Zuschauer auf den Rängen entwickelt. Die deutsche Mannschaft bestreitet am Mittwoch am Rothenbaum ihr Auftaktmatch gegen Frankreich, weitere Gegner sind Australien und Belgien.

Die beiden Besten qualifizieren sich für die K.o.-Runden, die mit dem Viertelfinale beginnen und ab 22. November komplett in Malaga ausgetragen werden. Neben Hamburg sind Bologna, Valencia und Glasgow in dieser Woche die Gruppenspielorte.

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alcaraz hebt die Tenniswelt aus den Angeln

Finale: Alcaraz krönt sich mit 19 zum Champ - Highlights

US Open Kein Platz für Angsthasen! Schaut Euch diesen Alcaraz an VOR 15 STUNDEN