Deutschland bestritt am Freitag die ersten beiden Begegnungen in der Qualifikation für den Davis Cup in Rio de Janeiro gegen Brasilien.

Den Auftakt machte Alexander Zverev bei seinem Davis-Cup-Comeback. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann 6:4, 6:2 gegen Thiago Seyboth Wild, der an Position 216 der ATP-Weltrangliste rangiert.

Am späten Abend unterlag Jan-Lennard Struff im Hexenkessel Centro Olímpico de Tênis 3:6, 6:1, 3:6 gegen die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro.

Damit geht das DTB-Team mit einem 1:1 in den Samstag, wo nach dem Doppel zwei Einzelmatches anstehen könnten. Der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde im Herbst.

Der Liveticker zur Davis-Cup-Qualifikation zwischen Deutschland und Brasilien am Freitag für Euch zum Nachlesen:

00:12 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 3:6

Monteiro ist an diesem Abend schlussendlich der besser Spieler! Der 27-Jährige gewinnt sein letztes Aufschlagspiel in diesem Match zu null. Der Return von Struff fällt hinter die Linie. Monteiro gewinnt 6:3, 1:6, 6:3.

00:08 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 3:5

Struff besteht die Prüfung bravourös und gewinnt sein Aufschlagspiel. Er beendet das Game mit einem Underarm-Serve - und erntet Pfiffe der Zuschauer in Rio. Aber: Der Druck liegt nun auf der Gegenseite. Monteiro serviert für das Match.

00:04 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 2:5

Monteiro wackelt kurz - aber er fällt nicht. Mit dem Rückenwind der Zuschauer zieht der Brasilianer das Ding durch, spielt unheimlich souverän bei eigenem Aufschlag. Nach der besten und längsten Rallye des Tages beendet Monteiro das Spiel mit einem Vorhand-Winner. Ist das stark, was die Nummer 114 der Welt hier nun auf den Sandplatz legt. 2:5 aus Sicht von Jan-Lennard Struff. Er serviert nun gegen den Matchverlust.

00:00 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 2:4

Wie spielen in den Samstag hinein - zumindest nach mitteleuropäischer Zeit. Mit den Assen kommt der 31-Jährige momentan durch seine Aufschlagspiele. Er spielt die Asse 16 und 17 und gibt den Druck erneut an Monteiro weiter. Nochmal: Es ist nur ein einziges Break, das er zurückliegt. Auch, wenn Monteiro bisher in den Service-Games keine Anstalten macht, nervös zu werden. Bemerkenswert: Der Brasilianer hat in diesem Match noch keinen Doppelfehler geschlagen.

23:58 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 1:4

Der Brasilianer rauscht durch seine Aufschlagspiele hindurch. Zu null gewinnt er. Struff hat in diesem Satz keine Chance, Druck auf den Mann aus Fortaleza auszuüben. Monteiro stellt auf 4:1 - erst 25 Minuten sind im dritten Satz gespielt.

23:55 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 1:3

Struff hat großes Glück, als er einen Schmetterball nach einem herausragenden Ball im Rückwärtslaufen auf die Netzkante setzt. Mit seinen Assen 13 und 14 holt er sein erstes Spiel im dritten Satz und ballt die Faust. Eine wichtige Geste in Richtung der deutschen Bank - und Richtung der Brasilianer. Struff ist noch da und längst nicht geschlagen.

23:50 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 0:3

Monteiro beendet auf sein zweites Aufschlagspiel in diesem dritten Satz mit einem Ass und gewinnt zu null. 13:4 Punkte macht er im dritten Satz bisher, hat hier alles im Griff. Während Struff in seinem Service-Game nur 50 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewann, holt der Brasilianer 86 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag. Nach 17 Minuten im dritten Satz führt der 27-Jährige 3:0 - wenngleich er nur ein Break vorne liegt. Struff wechselt das Schuhwerk, während eine Laolawelle durch das Centro Olímpico de Tênis schwappt. Struff steht enorm unter Druck.

23:44 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 0:2

Monteiro verdient sich hier den Breakball: Er schleudert die Vorhand tief in die Rückhand des Deutschen. Aber der Aufschlag von Struff kommt: Er schlägt Ass Nummer fünf und stellt auf Einstand. Aber Monteiro knallt ihm den Return am Netz beim Serve-and-Volley-Versuch kurz hinter dem Netz vor die Füße. Wieder Breakmöglichkeit für den Brasilianer - und diesmal packt er das! Monteiro wirkt flinkt, beweglich, druckvoll. Starker Start in dieses Match für Monteiro.

23:40 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1, 0:1

Monteiro kommt gut in den Entscheidungssatz und führt. Die Stimmung ist fantastisch.

23:28 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 6:1

Struff begeht seinen zweiten Doppelfehler, der Monteiro auf 30:30 heranbringt. Doch der 31-Jährige antwortet mit einem Ass durch die Mitte - das zehnte in diesem Match. Doch dann lässt er einen Doppelfehler folgen. Doch in diesem zweiten Satz lässt sich der Deutsche nicht beirren. Mit Serve-and-Volley erspielt er sich seinen zweiten Satzball - und nutzt ihn mit dem elften Ass.

23:24 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 5:1

Im zweiten Satz hat Struff bislang klar die Überhand, er startet mit 16:10 Total Points in dieses Aufschlagspiel von Monteiro. Er versucht, ins Feld hineinzugehen, die Aufschläge des Brasilianers früh zu nehmen. Eine Vorhand von Struff landet genau im Eck. Toller Winner! Struff ist nun viel besser in diesem Match als noch vor einer halben Stunde. Mit einem weiteren Winner hat Struff nach etwas mehr als einer Stunde die nächsten beiden Breakbälle gegen Monteiro. Und er nutzt direkt den ersten zum Doppel-Break!

23:22 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 4:1

Und der Deutsche bestätigt sein Break. Mit Serve-and-Volley erspielt sich die Nummer 60 der Weltrangliste seinen Spielball und macht das Spiel mit einer schönen Aufschlag-Vorhand-Kombination zu. 4:1 für Struff.

23:18 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 3:1

Struff hat Glück beim ersten Ballwechsel, seine Vorhand landet auf der Linie. Dann retourniert er stark, kommt gut in die Rallye und macht den Punkt. 30:0 aus Sicht des Deutschen. Monteiro unter Druck - doch der Lokalmatador behält die Nerven. Zumindest vorerst. Doch dann zimmert Monteiro eine freie Vorhand nach starkem Aufschlag hinter die Linie. Struff hat seinen ersten Breakball - und nutzt ihn! Monteiro überläuft die eigene Rückhand, kommt nicht mehr richtig hinter den Ball und schlägt ins Aus. Break für Struff!

23:14 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 2:1

Alles in der Reihe in diesem Satz. Struff bringt sein Aufschlagspiel souverän durch. Auch er hat in diesem Match bisher erst in einem einzigen Aufschlagspiel die Tür für den Brasilianer aufgemacht. Doch der nutzte einen der beiden Breakbälle zum entscheidenden Break, das hier bisher auf der Anzeigetafel den Unterschied ausmacht. Kann Struff Monteiro diesmal entscheidend unter Druck setzen? Der Brasilianer schlägt auf. 2:1 für Struff im zweiten Satz.

23:10 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 1:1

Früh führt Monteiro 40:0, lässt den Deutschen in keiner Weise an einem Break riechen. Er gewinnt 81 Prozent nach erstem und bärenstarke 73 Prozent nach zweitem Aufschlag. Struff braucht hier dringend eine Lösung, wie er in den Service seines Gegners hineinkommt. Ansonsten droht das DTB-Team, hier den Ausgleich zu kassieren.

23:06 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 1:0

Ein gutes und ungemein wichtiges Aufschlagspiel des Deutschen, der 1:0 in Führung geht. "Come on", hört man von Struff. Sehr wichtig, nach dem verlorenen ersten Satz den ersten Service zu halten. Aber: Noch hatte Struff nicht einen einzigen Breakball.

23:03 Uhr - Struff - Monteiro 3:6, 0:0

Gerade die Unforced Errors kosten Struff hier den ersten Satz: 14 unerzwungene Fehler beging die deutsche Nummer zwei in diesem ersten Durchgang. Monteiro steht lediglich bei acht Unforced Errors. Monteiro gewann in der Folge neun Punkte mehr als Struff im ersten Satz. Das spricht eine deutliche Sprache. Der Brasilianer ist hier bei seinem Heimspiel klar der bessere Akteur.

23:00 Uhr - Struff - Monteiro 3:6

Das Centro Olímpico de Tênis bebt. Den ersten Ballwechel schenkt Struff ab. Da war mehr drin. Seine Vorhand landet im Netz. Auch beim zweiten Ballwechsel hat Struff Pech, dass sein Abwehrschlag nicht noch auf die Linie fällt. Monteiro spielt einen herrlichen Stopp zum Satzgewinn. Fantastischer erster Durchgang für den 27 Jahre alten aus Fortaleza.

22:54 Uhr - Struff - Monteiro 3:5

Monteiro fliegt und zwingt Struff in den nächsten Fehler. Die Vorhand des Deutschen landet zwei Meter hinter der Grundlinie. Auch was die Total Points angeht, führt Monteiro. Er ist hier spielerisch der stärkere, holt Struff aber mit einem Patzer bei einer freien Vorhand-Longline wieder zurück. Statt 30:30 und großem Druck führt er 40:15. Aber Monteiro zwingt ihn erneut über Einstand. Aber der Deutsche reagiert stark und gewinnt mit zwei Assen durch die Mitte. Nun serviert der Brasilianer zum 1:0.

22:51 Uhr - Struff - Monteiro 2:5

Das Momentum liegt ganz klar bei Monteiro: Dem Brasilianer gelingt ein schnelles und perfektes Aufschlagspiel. Er gewinnt zu null. Das wird alles andere als leicht für Struff, der nun gegen den Satzverlust servieren muss.

22:46 Uhr - Struff - Monteiro 2:4

Das Spiel macht Lust auf mehr, sehr dynamische Anfangsphase - und das Publikum in Rio trägt seinen Teil dazu bei. Gleichzeitig ist das Spiel durchaus fehlerbehaftet, die deutsche Nummer zwei begeht ihren achten Unforced Error und gerät mit der verschlagenen Vorhand erstmals unter Druck. Dann setzt Struff eine Vorhand ins Netz. Und plötzlich hat der Linkshänder zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Struff ab, aber den zweiten nutzt Monteiro: Er spielt mit der Rückhand einen sensationellen Passierball unter Druck cross an Struff zum ersten Break in diesem Match vorbei. Durch die Arena schallt: "Thiago Monteiro!"

22:42 Uhr - Struff - Monteiro 2:3

Der Aufschläger hat hier momentan alles im Griff. Beide bringen rund 70 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld. Nach fünf Spielen gab es hier noch keinen Breakball. Monteiro spielt einen Aufschlag mit Slice nach außen, macht den Punkt dann mit einer Vorhand-Longline. Struff hat bei 30:30 zwar einen kleinen Finger am Break, aber Monteiro lässt den Deutschen nur schnuppern. Beim Spielball ist Struffs Rückhand zu lang. Der Brasilianer hört auf zu spielen, hebt die Hand. Der Schiedsrichter kommt herunter und entscheidet: Punkt für Brasilien. 3:2 für Monteiro. Alles in der Reihe.

22:38 Uhr - Struff - Monteiro 2:2

Struff startet mit seinem dritten Ass in dieses Aufschlagspiel. Dann spielt er Serve-and-Volley, aber der Lob von Monteiro ist perfekt, fällt beinahe auf die Grundlinie. Struff kann den Ball erlaufen, aber Monteiro macht den Punkt am Netz. Erstmals Druck für den Deutschen bei 15:30, doch er antwortet mit seinem vierten Ass. Ist das nervenstark! Mit einem Service-Winner schnappt er sich seinen Spielball zum 2:2. Monteiro zwingt Struff zwar über Einstand, aber die deutsche Nummer zwei bleibt cool, spielt einen bärenstarken Volley-Stopp am Netz. 2:2 nach einer verschlagenen Vorhand des Brasilianers!

22:33 Uhr Struff - Monteiro 1:2

Der Rückhand-Return von Struff sieht gut aus und bringt ihn in eine gute Position, der 31-Jährige setzt den Brasilianer früh unter Druck und rückt nach vorne. Doch sein Volley bleibt im Netz hängen. Wie Struff serviert auch Monteiro gut. Er beendet sein zweites Service-Game mit einem Ass durch die Mitte und geht wieder in Führung.

22:30 Uhr - Struff - Monteiro 1:1

Struff serviert kraftvoll und versucht, die Rückhand des 27-Jährigen zu bearbeiten. Das DTB-Team scheint die Rückhand Monteiros als Schwäche ausgemacht zu haben. Zu null gewinnt Struff sein erstes Aufschlagspiel, beendet es mit seinem zweiten Ass.

22:28 Uhr - Struff - Monteiro 0:1

Das beginnt hier richtig druckvoll und intensiv. Struff kommt sehr gut in dieses Aufschlagspiel des Brasilianers herein, zwingt Monteiro über Einstand. Doch der Linkshänder bewegt sich sehr leichtfüßig und treibt Struff nach seinem ersten Aufschlag über den Platz. Die brasilianische Nummer eins geht in Front. Die Arena tobt weiter.

22:23 Uhr - Struff - Monteiro 0:0

Beide Spieler haben den Platz im Centro Olímpico de Tênis betreten. Das zweite Match in dieser Qualifikation für den Davis Cup startet. Der Brasilianer serviert. Viel Spaß!

INFO - Struff trifft im zweiten Match auf Monteiro

Willkommen zurück zum zweiten Spiel bei der Davis-Cup-Qualifikation in Rio de Janeiro zwischen Deutschland und Brasilien. Alexander Zverev hat das DTB-Team soeben 1:0 in Führung gebracht. Der Hamburger gewann gegen Thiago Seyboth Wild 6:4, 6:2. Nun trifft Jan-Lennard Struff auf Thiago Monteiro. Monteiro ist die Nummer 114 der Weltrangliste und liegt damit 54 Plätze hinter dem 31 Jahre alten Deutschen.

Auftakt nach Maß: Zverev bringt DTB-Team bei Davis-Cup-Comeback in Front

Alexander Zverev ist seiner klaren Favoritenrolle gerecht geworden und hat die deutsche Davis-Cup-Mannschaft in Rio de Janeiro gegen Gastgeber Brasilien mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglistendritte setzte sich in seinem ersten Match nach der Disqualifikation in Acapulco nun im Centro Olímpico de Tênis 6:4, 6:2 gegen Brasiliens Nummer zwei Thiago Seyboth Wild durch. | Zum Spielbericht

Alexander Zverev Fotocredit: Getty Images

21:55 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 6:2

Drei Matchbälle für den Deutschen, der Wild bei seinen Aufschlägen in diesem Satz absolut keine Chance lässt. Nicht einen Breakball lässt der 24-Jährige im zweiten Satz zu. Er gewinnt sein Aufschlagspiel zu null, die defensive Rückhand von Wild landet im Aus. Zverev bringt Deutschland in der Qualifikation für den Davis Cup gegen Brasilien 1:0 in Führung.

21:50 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 5:2

Die Moral der Nummer 216 der Weltrangliste scheint gebrochen. Zverev breakt erneut und ist nur noch ein Spiel vom Matchgewinn entfernt. Michael Kohlmann redet in der Pause noch einmal auf den 24-Jährigen ein, auch Wild ist im Dialog mit seinem Coach.

21:47 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 4:2

Der erste Aufschlag von Zverev springt unheimlich hoch ab. Wild hat nur eine kurze Reaktionszeit und spielt den Ball gerade so zurück ins Feld. Per Smash macht der Deutsche den ersten Punkt. Doch dann macht der Deutsche seinen bereits 19. Unforced Error. Eine freie Vorhand-Longline geht seitlich ins Aus. Der Olympiasieger gerät unter Druck, doch wie bei den vergangenen Druckmomenten: Zverev bleibt cool und macht den Punkt am Netz. Und das gleich zwei Mal. Die Präsenz des Hamburgers am Netz ist heute beachtlich. Doch weil ihm ein Ball böse verspringt, muss er über Einstand gehen. Doch auch diesen "Pressure Moment" löst er gut. 4:2.

21:42 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 3:2

Unterbrechung im Centro Olímpico de Tênis. Wild wird am rechten Unterarm behandelt. Der Physiotherapeut behandelt die Muskulatur rund um den Ellenbogen. Der 21-Jährige verzieht mehrfach vor Schmerzen das Gesicht. Im Match war nicht zu erkennen, dass Wild Beschwerden hat. Doch es geht weiter für Wild. Er retourniert nun.

21:37 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 3:2

Ein ganz schnelles Aufschlagspiel von Wild. Der Brasilianer fertigt Zverev angestachelt von einem frenetischen Publikum zu null ab, wenngleich der Deutsche den Spielball auch abschenkt. Der Hamburger spielt hier - gerade in Anbetracht der hitzigen Atmosphäre - unheimlich cool und souverän. Bisher lässt Zverev keinen Zweifel an seiner klaren Favoritenrolle aufkommen, auch wenn Wild gerade in der Spätphase des ersten Satzes stark aufspielte.

21:32 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 3:1

Ein ganz enger Call! Zverev spielt eine Vorhand ganz nah an die Grundlinie, aus der Ferne sieht es aus, als sei der Ball im Feld gewesen. Doch Veljovic entscheidet, dass der Ball zu lang war. Plötzlich steht es hier 30:30 und Wild schnuppert am Break. Aber der Hamburger bleibt ganz cool und gibt Wild nicht einmal die Chance zum Break. 3:1 für Zverev, der Deutsche marschiert hier in Richtung Auftaktsieg.

21:28 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 2:1

Packendes Returnspiel aus Sicht des Deutschen: Wieder ein genialer Return von Zverev, dann hat der Olympiasieger Glück, dass seine Vorhand noch auf der Linie landet und ihn im Ballwechsel hält. Wild schlägt eine Vorhand ins Aus, Zverev hat drei Breakbälle - und nutzt den ersten sofort. Das zweite Break für den Deutschen in diesem Match und die frühe Führung auch im zweiten Satz. Die deutsche Nummer eins führt das Davis-Cup-Team hier in Richtung 1:0.

21:22 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 1:1

Das vierte Ass für Alexander Zverev. Der Aufschlag kommt immer besser und Zverev dominiert auch die Ballwechsel von der Grundlinie. Wild muss deutlich mehr laufen als noch in der Anfangsphase des Matches. Mit einem Vorhand-Winner gleicht der Deutsche im zweiten Satz aus.

21:21 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 0:1

Was für eine irre Vorhand von Zverev bei 0:40. Er schlägt einen Rückhand-Winner beim Return und übt noch einmal Druck aus auf Wild. Dann schlägt der 21-Jährige eine Vorhand ins Aus und muss bei 40:30 über den zweiten Aufschlag gehen. Doch Zverev steht sehr weit hinter der Grundlinie und gibt Wild einen zu großen Winkel. Der Deutsche kann den 145-km/h-schnellen Aufschlag nicht ins Feld zurückbringen. Wild führt im zweiten Satz 1:0.

21:16 Uhr - Zverev - Wild 6:4, 0:0

Zverev und Wild sind zurück auf dem Platz. Es geht in den zweiten Satz.

21:16 Uhr - Zverev - Wild 6:4

In einer kurzen Pause wird der Platz bewässert. Zeit für einen Blick auf die Statistik: Knapp 50 Minuten brauchte Zverev für den ersten Satzgewinn. Inzwischen hat der Deutsche auch mehr Punkte gemacht als Wild. 36:32 für den Hamburger steht es in dieser Wertung. Auffällig: Der 24-Jährige rückte bisher vier Mal ans Match vor und gewann drei Mal den Punkt. Der Brasilianer ging drei Mal ans Netz und holte keinen einzigen Punkt.

21:10 Uhr - Zverev - Wild 6:4

1:0 für Zverev! Der Olympiasieger profitiert von seinem immer besser werdenden Aufschlag. Bei 30:0 kann Wild den Serve des Deutschen nur gerade so über das Netz spielen, Zverev nutzt die freie Vorhand zu seinem zweiten Satzball. Und den verwertet er bei eigenem Aufschlag: Sein drittes Ass in diesem Match sorgt für die Satzführung.

21:07 Uhr - Zverev - Wild 5:4

Wild spielt weiterhin sehr mutig. Aber auch Zverev drückt nun aufs Tempo. Mit einem Vorhand-Winner holt er sich seinen ersten Satzball. Doch Wild wehrt ihn ab und holt sich das Spiel mit einer krachenden Vorhand-Longline. Die Nummer 216 der Weltrangliste verlangt dem Deutschen hier alles ab. Aber Zverev kann nun zum Satzgewinn servieren.

21:00 Uhr - Zverev - Wild 5:3

Zverev bringt den Hexenkessel zum Schweigen. Zu Null gewinnt er seinen Aufschlag und ist nur noch ein Spiel vom Satzgewinn entfernt. Wild muss nun sein Aufschlagspiel durchbringen.

20:59 Uhr - Zverev - Wild 4:3

Wild serviert stark und lässt Zverev in seinem Aufschlagspiel keine Chance auf ein erneutes Break. Interessant: Wild hat mehr Punkte gemacht als der Deutsche. 27:25 gewonnene Ballwechsel für den 21-Jährigen. Aber Zverev führt - und hat nun sein nächstes Aufschlagspiel.

20:56 Uhr - Zverev - Wild 4:2

Wenn der erste Aufschlag kommt, macht der Hamburger über 85 Prozent der Punkte. Zwar bringt der Hamburger nur 54 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld. Und er beweist ein starkes Timing, wenn er ans Netz heranrückt. Mit einem starken Volley, macht er den Punkt und gewinnt auch sein drittes Aufschlagspiel.

20:51 Uhr - Zverev - Wild 3:2

Derweil entwickelt sich Schiedsrichterin Marijana Veljovic hier inzwischen zur Protagonistin des Matches. Ständig wird das Spiel durch Zwischenrufe unterbrochen und gestört. Die Serbin ist im Dauereinsatz. Doch davon darf sich Zverev nicht ablenken lassen. Bisher reagiert er cool - und führt nach wie vor mit einem Break.

20:49 Uhr - Zverev - Wild 3:2

Ein langes Aufschlagspiel des Brasilianers: Zverev wird eigentlich zu kurz, lässt sich abermals von Wild zurückdrängen. Doch der Stopp von Wild geht ins Netz, Zverev hat erneut zwei Breakchancen. Den ersten wendet Wild mit seinem starken Serve ab. Dennoch: Wild muss über Einstand gehen. Dann hat Zverev Glück, seine Vorhand fällt noch auf die Linie und bringt Wild ins Hintertreffen. Der Hamburger rückt vor und macht den Punkt am Netz. Doch der Brasilianer bleibt standhaft und gewinnt sein Aufschlagspiel.

20:38 Uhr - Zverev - Wild 3:1

Früh in diesem Match kocht der Kessel in Rio de Janeiro. Die brasilianischen Zuschauer sorgen für eine Menge Lärm. Die Stuhlschiedsrichterin muss nun bereits zum vierten Mal um Ruhe bitte. Dann startet der Deutsche in sein zweites Aufschlagspiel. Zverev ist aber noch nicht vollkommen frei auf dem Sandplatz ins Brasilien. Ihm unterlaufen einige leichte Böcke. Wild drückt mit der Vorhand, spielt offensiv und aggressiv. Beim zweiten Aufschlag bei 30:30 arbeitet Zverev mit Serve-and-Volley und schlägt den Volley ins Aus. Auch im zweiten Aufschlagspiel kommt Wild zu einem Breakball. Wieder wehrt der Hamburger ihn mit einem Ass durch die Mitte ab. Dann macht er das Aufschlagspiel zu. 3:1!

20:32 Uhr - Zverev - Wild 2:1

Vier schnelle Punkte für Wild. Mit der lautstarken Unterstützung der Zuschauer im Centro Olímpico de Tênis holt sich die Nummer 216 der Welt souverän sein erstes Spiel.

20:29 Uhr - Zverev - Wild - 2:0

Wild startet in das Aufschlagspiel mit einer bärenstarken Vorhand auf die Linie. Mit einem Stopp ins Netz ermöglicht Zverev seinem 21 Jahre alten Gegner zwei Breakbälle. Der Deutsche steht zum ersten Mal unter Druck. Aber Zverev reagiert stark in der Bedrängnis. Nach einer Rückhand, die der Brasilianer ins Aus schlägt, wehrt die Nummer drei der Welt auch den zweiten Breakball ab. Diesmal mit einem Aufschlag-Winner. Es folgt ein Ass durch die Mitte. Zverev bestätigt das Break.

20:20 Uhr - Zverev - Wild - 1:0

Wild beginnt sein Aufschlagspiel mit zwei Unforced Errors. Den ersten Ballwechsel schlägt er ins Aus, dann geht seine Vorhand ins Netz. Zverev kommt früh in diesem Match zu zwei Breakchancen. Den ersten wehrt der 21 Jahre alte Brasilianer mit einem Ass noch ab. Aber beim zweiten Breakball schlägt Wild seine Rückhand erneut ins Netz. Das erste Break für den Hamburger!

20:14 Uhr - Zverev - Wild - 0:0

Alexander Zverev trifft hier auf die Nummer 216 der Weltrangliste. Zverev ist derweil die Nummer drei der Welt. Für den 24-Jährigen ist es das erste Match seit dem turbulenten ATP-Turnier in Acapulco. Zverev und Wild treffen zum ersten Mal in ihrer Karriere aufeinander. Die Statistik zwischen Deutschland und Brasilien spricht dabei aber für das Team von Michael Kohlmann. Deutschland führt in der Statistik 4:2.

20:10 Uhr - Zverev - Wild - 0:0

Im vergangenen Jahr gelang dem deutschen Team der Einzug ins Halbfinale. Damals war gegen Russland Schluss. Alexander Zverev und Thiago Seyboth Wild betreten den Platz. In wenigen Minuten startet das erste Match der Qualifikation zwischen Deutschland und Brasilien.

20:05 Uhr - Zverev - Wild - 0:0

Kurz vor 16 Uhr Ortszeit kommen die beiden Teams auf das Feld. Das brasilianische Team wird im Centro Olímpico de Tênis lautstark empfangen.

INFO - Davis Cup als Chance für Zverev

Nach der Enttäuschung in Australien und den Turbulenzen in Mexiko will Alexander Zverev den Davis Cup für einen Schritt nach vorne nutzen. Erstmals seit 2019 wird die deutsche Nummer 1 in Brasilien wieder im Davis Cup an den Start gehen und in der Wohlfühl-Atmosphäre des deutschen Teams alles daran setzen, zurück in die Spur zu finden, um den Fehltritt in Mexiko schnell vergessen zu machen. | Zum Vorbericht

INFO - Zverevs erster Davis-Cup-Auftritt seit 2019

Nach der Enttäuschung in Australien und der Disqualifikation in Mexiko will Alexander Zverev das Davis-Cup-Duell der deutschen Mannschaft in Brasilien für einen Schritt nach vorne nutzen. Es ist sein erster Davis-Cup-Auftritt seit 2019. Und dieser scheint mit Bedacht gewählt, denn der Unterstützung durch den DTB kann sich der Weltranglistendritte aus Hamburg immer sicher sein. | Zum Vorbericht

INFO - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zum Liveticker der Davis-Cup-Qualifikation. Deutschland trifft in Rio de Janeiro auf Brasilien. Um 20:00 Uhr startet der 24 Jahre alte Alexander Zverev gegen Thiago Seyboth Wild. Danach trifft Jan-Lennard Struff im zweiten Duell auf Thiago Monteiro. Pascal Steinmann begleitet die Duelle für Euch live im Ticker.

