Vom 4. bis 5. März findet die Vorrunde im Davis Cup statt. Deutschland bekommt es dabei in Rio de Janeiro mit Brasilien zu run.

Mit von der Partie ist auch Alexander Zverev. Nach seinem Ausraster und der Disqualifikation in Acapulco, hat der Olympiasieger kurzfristig seine Zusage gegeben

Weitere deutsche Starter sind Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz und Oscar Otte.

Der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde im Herbst. Deutschland geht als Favorit in die Partie.

Davis Cup: Brasilien - Deutschland live im TV

Das Spiel zwischen Brasilien und Deutschland in der Qualifikationsrunde im Davis Cup im Olympiapark in Rio de Janeiro wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Davis Cup: Brasilien - Deutschland im Livestream

Sportdeutschland.tv zeigt den Auftritt der deutschen Mannschaft in Brasilien im Livestream. Spielbeginn ist am Freitag, 4. März, um 20:00 Uhr und am Samstag, 5. März, um 18:00 Uhr.

Davis Cup bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich über den Davis Cup. Hier erhaltet ihr alle News zur Begegnung zwischen Brasilien und Deutschland.

