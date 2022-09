Im abschließenden Doppel besiegte das spanische Duo Marcel Granollers/Pedro Martinez ihre südkoreanischen Kontrahenten Nam Ji Sung/Song Min-Kyu 7:5, 3:6, 6:1.

Damit schob sich Spanien in der Gruppe B auf Platz eins vor - vorbei an Kanada, das bei der am 22. November beginnenden Finalrunde nun auf Deutschland trifft.

In den weiteren Begegnungen bei der am 22. November beginnenden Finalrunde messen sich Australien und die Niederlande, während das italienische Team gegen die USA antritt.

