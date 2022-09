"Deswegen hat er vielleicht 22 Grand-Slam-Titel und ich null. Aber dafür habe ich noch einen Nerv im Fuß, den ich spüre und der funktioniert", witzelte Andrea Petkovic bei ihrem Auftritt in der Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." über das an sich ernste Thema.

Denn auch Petkovic litt als Profi-Tennisspielerin sehr oft unter körperlichen Schmerzen. Diese waren letztlich auch ein wichtiger Grund, warum sich die Darmstädterin vor den US Open entschied, nach dem Turnier in New York mit 34 Jahren ihre aktive Karriere zu beenden.

Schon bei ihrer Verkündung hatte sie erklärt, dass sie gemerkt habe, dass sie körperlich nicht mehr dauerhaft in der Weltspitze mithalten könne . In der Sendung am Donnerstag gab sie nochmal einen genaueren Einblick und gestand: "Ich habe dieses Jahr auch aufgehört, weil ich vor allem in den vergangenen zwei Monaten bevor ich aufgehört habe, gar nicht mehr ohne Schmerztabletten trainieren konnte. Und so wollte ich nicht spielen."

Emotionaler Abschied: Tränen-Interview mit Petković

Petkovic: "Profisport ist nicht gesund"

Petkovic stellte aber auch nochmals klar, dass Leistungssport schon generell ungesund sei.

"Als Profisportler muss man über Grenzen gehen. Profisport ist nicht gesund. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Es ist extremer Leistungssport", so die ehemalige Weltranglistenneunte, der 2014 ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis gelang, als sie es bei den French Open bis ins Halbfinale schaffte.

