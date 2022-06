"Jeder möchte den Pokal wenigstens einmal in seiner Karriere gewinnen."

In diesem Jahr spielen erneut 16 Teams die Finalrunde aus.

Die Gruppenphase vom 13. bis 18. September findet mit jeweils vier Mannschaften in Hamburg, Bologna, Glasgow und Valencia statt.

Deutschland trifft in Hamburg auf Frankreich, Belgien und Australien. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe bestreiten das sogenannte "Final 8" vom 22. bis 27. November in Malaga. Titelverteidiger Russland ist aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine bis auf Weiteres vom Wettbewerb ausgeschlossen.

