Hinter dem Start Nadals an der Church Road stand lange ein Fragezeichen. Kurz nach seinem Turniersieg in Roland-Garros berichtete der Grand-Slam-Rekordsieger, dass er erneut Probleme an seinem chronisch verletzten Fuß habe.

Eine Teilnahme des Mallorquiners in Wimbledon schien zu diesem Zeitpunkt fast ausgeschlossen. Ein erneuter operativer Eingriff soll die Probleme am Fuß allerdings verringert haben.

Ad

Der 34-Jährige hat nach seinen Erfolgen in Melbourne bei den Australian Open und in Paris noch Chancen auf den Kalender-Grand-Slam. Wimbledon gilt allerdings als sein schwächstes Grand-Slam-Turnier und Rasen als sein schlechtester Belag.

Tennis Svitolina in Sorge um Großmutter in Odessa VOR EINER STUNDE

Durch den Ausfall mehrerer Top-Spieler, die entweder verzichten oder verletzt oder gesperrt sind, könnte die Chance für den Superstar auf einen Titel an der Church Road aber so groß wie seit Jahren nicht mehr sein. 2008 und 2010 war er bereits in Wimbledon erfolgreich.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nervenstark trotz Regenpause - Maria und Niemeier im Achtelfinale

Petkovic chancenlos: Klare Auftaktpleite gegen Kasatkina

Wimbledon Wimbledon-Quali: Starker Tag der deutschen Herren VOR 14 STUNDEN