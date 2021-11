Demnach hätten die Veranstalter mit Dominic Thiem eine Vereinbarung über eine Teilnahme des US-Open-Champions von 2020 erzielt.

John Lickrish, Chef des Turnierveranstalters Flash Entertainment, zeigte sich über Thiems Verpflichtung begeistert: "Jeder weiß, was für ein guter Spieler Dominic Thiem ist. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, bei unseren Championships auf den Tennisplatz zurückzukehren."

Thiem sagte in der Mitteilung zu seiner Teilnahme: "Die Mubadala Word Tennis Championship kommen für mich zu einem perfekten Zeitpunkt. Das Turnier bietet das perfekte Umfeld, um mein Comeback fortzusetzen und gegen die Top-Jungs auf der Tour zu spielen."

Neben Thiem haben laut dem Veranstalter unter anderem bereits der aktuelle Weltranglistenachte Casper Ruud aus Norwegen und der Wimbledon-Halbfinalist Denis Shapovalov ihre Teilnahme in Abu Dhabi zugesagt.

Zudem wird wohl auch ein Grand-Slam-Rekordsieger bei dem Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten antreten. Rafael Nadal erklärte am Montag bei einer Sponsorenveranstaltung in Paris, dass er einen Start in Abu Dhabi plane. "Mein Plan ist es, im Dezember in Abu Dhabi zu spielen, dann ein Turnier vor Australien und dann die Australian Open. Das ist mein Ziel. Wir arbeiten hart daran, es zu verwirklichen", sagte Nadal.