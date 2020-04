Günter Bresnik hatte viele Jahre als Trainer und auch als Manager für Thiem gearbeitet. Vor einigen Tagen hat sich der Ex-Coach des Österreichers zum Ende seiner Zusammenarbeit geäußert und den Weltranglisten-Dritten sowie dessen Vater schwer kritisiert: "Wenn ich jemandem alles zu verdanken habe, dann kann ich so nicht mit ihm umgehen."

Diese Aussage wollte Thiem nicht auf sich sitzen lassen, reagierte daraufhin auf die Kritik und zeigte sich schwer enttäuscht. Doch Kafelnikov sprach im Instagram-Live-Chat nicht nur über Thiem, sondern reflektierte auch seine eigene Karriere.

Der 46-Jährige erinnerte, dass er in seiner aktiven Zeit alles erreicht habe, was er sich vorgenommen hatte: Er gewann 26 Titel im Einzel, davon zwei Grand-Slam-Titel (1996 die French Open und 1999 die Australian Open), holte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney die Goldmedaille und führte 1999 die Weltrangliste für fünf Wochen an.

Video - Mega-Stop von Thiem - da applaudiert sogar Djokovic 01:52

Thiem der nächste potenzielle Grand-Slam-Sieger

Der Russe verfolgt die Tennisszene auch weiterhin und schaut besonders genau hin, was seine Landsleute machen. Derzeit liegen mit Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Karen Khachanov drei Russen in den Top 15 der Weltrangliste.

Kafelnikov traue dem Youngster Rublev am meisten zu. Er habe zwar den Aufstieg von Medvedev zu Kenntnis genommen, sei aber der Meinung, dass es schwer für ihn werde, die Erfolge von vergangener Saison zu bestätigen.

Für Kafelnikov ist allerdings Thiem die Nummer eins seiner Liste der potenziellen Grand-Slam-Sieger. Er traue aber auch Alexander Zverev viel zu und ist der Meinung, dass der 22-Jährigen sich auf einen guten Weg befinde.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist der Tennis-Turnierkalender komplett auf den Kopf gestellt worden. Die ATP und WTA pausieren mindestens noch bis zum 13. Juli. Kafelnikov geht davon aus, dass aufgrund der Verschiebungen und Absagen bis in den Dezember hinein gespielt werden müsse.

