Nach schlechtem Auftakt in den ersten Satz rettete sich Dominic Thiem nach 1:4-Rückstand noch in den Tiebreak, musste diesen am Ende aber doch an den italienischen Qualifikanten abgeben. Beim Stand von 2:1 im zweiten Satz für Gianluca Mager musste das Match aufgrund von schlechten Wetterbedingungen abgebrochen und am Samstag fortgesetzt werden.

Doch auch nach der Pause lief es nicht besser und der 26-Jährige verlor die Partie glatt in zwei Sätzen. "Es ist immer sehr schwierig, nach einem anstrengenden Grand-Slam-Turnier alles wieder zum Laufen zu bringen. Zudem auf einem anderen Belag und einem anderen Land", erklärte der Finalist der Australian Open im Anschluss an seine Niederlage.

Mit dem Halbfinal-Einzug wäre Thiem am kommenden Montag als Nummer drei der Weltrangliste notiert gewesen - so bleibt's bei Rang vier.

Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Die gute Nachricht aus Sicht des Österreichers: In einer Woche wird er sein neues Karrierehoch aber erreichen. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Roger Federer wird der Schweizer in Dubai seinen Titel und seine Punkte verlieren. Thiem wird somit die neue Nummer drei der Welt:

" Ich werde so oder so die Nummer drei der Welt werden. Ob in zwei oder drei Wochen, kümmert mich nicht. "

Lob für seine Entwicklung bekam der Rechtshänder auch von Michael Stich. "Er hat sich unglaublich entwickelt, hat viel Potenzial, ist ein sehr kompletter Spieler", erklärte der ehemalige Tennisspieler der "Krone" und ergänzte:

" Auf Rasen muss er wohl noch einen Erfahrungsprozess durchmachen, aber selbst dort spielt er inzwischen richtig gute Matches. "

Tsitsipas erreicht Finale von Marseille

Grund zur Freude hat auch Stefanos Tsitsipas. Der Grieche kommt beim ATP-Turnier in Marseille immer besser in Form und hat mit dem Finaleinzug seine beste Saisonleistung erreicht.

Für den Sieger der ATP Finals 2019 war bis Marseille das Erreichen der dritten Runde bei den Australian Open das beste Jahresergebnis.

Nun steht der Titelverteidiger abermals im Finale und trifft dort auf Felix Auger-Aliassime aus Kanada.

In der Weltrangliste steht Tsitsipas mit Rang sechs aktuell zwei hinter Thiem und einen Platz vor Alexander Zverev. In die Rangliste kann aber durch den Federer-Ausfall bis zur Rasensaison viel Bewegung reinkommen, da der Schweizer erst mal keine Punkte sammeln oder verteidigen kann - die Chance für die Spieler dahinter, Plätze gut zu machen.

