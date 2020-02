Hinter dem Serben liegt Rafael Nadal auf Weltranglistenposition zwei in Lauerstellung.

Thiem wiederum hätte mit einem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro Federer überholen können. Der 26-Jährige schied allerdings überraschend schon im Viertelfinale gegen den Italiener Gianluca Mager (6:7, 5:7) aus.

Nadal greift Djokovic an

In dieser Woche kommt es überdies zwischen Djokovic und Nadal zum Fernduell um die Spitzenposition.

Der 32-jährige Serbe muss beim Turnier in Dubai mindestens das Halbfinale erreichen, um seine Führung zu behaupten. Sollte Djokovic dies nicht gelingen, kann sein spanischer Dauerrivale mit einem Sieg im mexikanischen Acapulco die Nummer eins zurückerobern.

Aus deutscher Sicht hält Alexander Zverev weiter Position sieben in der Weltrangliste. Der 22-Jährige ist in dieser Woche wie Nadal in Mexiko am Start. Der an Position zwei gesetzte Zverev spielt dort zunächst gegen Jordan Thompson aus Australian.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste (Stand 24. Februar):

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 9720 Punkte

2. (2.) Rafael Nadal (Spanien) 9395

3. (3.) Roger Federer (Schweiz) 7130

4. (4.) Dominic Thiem (Österreich) 7045

5. (5.) Daniil Medwedew (Russland) 5890

6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 4745

7. (7.) Alexander Zverev (Hamburg) 3885

8. (8.) Matteo Berrettini (Italien) 2860

9. (9.) Gael Monfils (Frankreich) 2860

10. (10.) David Goffin (Belgien) 2555

