Dominic Thiem wird am Wochenende seine gute Bilanz von 3:1-Siegen beim Ultimate Tennis Showdown nicht ausbauen können. Der Österreicher verzichtet zugunsten der Vorbereitung auf sein eigenes Einladungsturnier "Thiem’s Seven", das ab 7. Juli in Kitzbühel ausgetragen wird, auf eine Teilnahme am UTS in Südfrankreich. Das erzählte sein Vater Wolfgang Thiem dem Portal "tennisnet.com".

Laut Wolfgang Thiem habe sein Sohn Dominic von Patrick Mouratoglou angeboten bekommen, auch am Samstag und Sonntag beim Ultimate Tennis Showdown teilnehmen zu können.

Dies hätte jedoch die Vorbereitung auf die "Thiem’s Seven" in Kitzbühel (7. Bis 11. Juli) zu sehr gestört. Anstatt UTS stehe am Wochenende Tennis-Training im Nobel-Skiort an.

Bis dahin habe die Nummer vier der Welt in dieser Woche noch keinen Schläger in der Hand gehabt. Stattdessen habe sich Thiem in dieser Woche intensiv von Dr. Michael Reinprecht und Physiotherapeut Alex Stober betreuen lassen, so sein Vater.

Bautista Agut tritt bei "Thiem's Seven" an

Inzwischen wurden auch die letzten beiden "Thiem’s Seven"-Teilnehmer bekanntgegeben: Mit Roberto Bautista Agut wird ein Wimbledon-Halbfinalist von 2019 und mit dem Norweger Casper Ruud ein vielversprechendes Nachwuchstalent in Kitzbühel aufschlagen. Ruud erreichte im vergangenen Jahr beim ATP-Turnier in Kitzbühel das Halbfinale.

