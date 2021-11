Er habe ihr zwei E-Mails geschickt, "ihre Antworten waren eindeutig von anderen beeinflusst", hieß es weiter. Deswegen habe Simon "beschlossen, sich erst dann wieder per E-Mail an sie zu wenden, wenn er sicher ist, dass die Antworten ihre eigenen sind und nicht die ihrer Zensoren."

Die Spielerinnen-Organisation WTA hatte deswegen gedroht, ihre Turniere aus dem Reich der Mitte abzuziehen, sollte der Fall nicht transparent und umfassend aufgeklärt werden. Mehrere prominente Sportler, die Vereinten Nationen und das Weiße Haus in Washington schalteten sich in den Fall ein und forderten Aufklärung.

Peng tauchte am vergangenen Wochenende in einem Pekinger Restaurant und bei einem Tennisturnier in der chinesischen Hauptstadt wieder auf. Staatsmedien veröffentlichten entsprechende Videoclips.

Wirbel Telefonat von IOC-Präsident Bach

In der Folge wurde dem IOC von der Sportlervereinigung Global Athlete vorgeworfen, nichts zur Aufklärung beigetragen, sondern sich vielmehr "mitschuldig an der böswilligen Propaganda der chinesischen Behörden" gemacht zu haben. In Peking beginnen am 4. Februar 2022 die Olympischen Winterspiele.

Am Dienstag rief China in einer seltenen offiziellen Reaktion auf die Anschuldigungen der Spielerin dazu auf, den Fall Peng Shuai nicht zu "politisieren" oder "hochzuspielen".

(SID)

