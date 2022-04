Angelique Kerber unterlag zum Auftakt der Weltranglisten-52. Yulia Putintseva 6:3, 3:6, 2:6.

Nach zuvor zwei deutlichen Siegen 2019 (Indian Wells) und 2020 (Luxemburg) dominierte Angelique Kerber auch den ersten Satz gegen Putintseva. Die gebürtige Russin steigerte sich jedoch, Kerber unterliefen dagegen immer mehr Fehler. Nach 1:56 Stunden verwandelte Putintseva ihren dritten Matchball. Damit setzte sie das deutsche Team direkt unter Druck.

Ad

Laura Siegemund war anschließend gegen die kasachische Nummer eins Elena Rybakina beim 0:6, 1:6 chancenlos.

ATP Monte Carlo Becker warnt Tsitsipas: "Sonst gibt es Probleme mit dem Selbstvertrauen" VOR 3 STUNDEN

Am Samstag (ab 9.00 Uhr MESZ) sind zwei weitere Einzel und ein Doppel angesetzt, jede weitere Niederlage bedeutet das Aus für die Finalrunde (8. bis 13. November) und eine Zitterpartie in den Play-offs um den Verbleib unter den Topteams (11./12. November).

Kerber sucht weiter nach ihrer Form

Für Kerber setzt sich nach ihrer durch Corona beeinträchtigten Vorbereitung das schwache Frühjahr fort.

Ihre einzigen beiden Saisonsiege gelangen ihr in Indian Wells, bei den Australian Open, in Katar und Miami war in der ersten Runde Schluss. Dabei braucht das deutsche Team seine Spitzenspielerin in Topform.

Deutschland stand letztmals 2014 im Finale

Nach der Absage von Andrea Petkovic stehen noch Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam im Aufgebot.

Deutschland hat den Mannschaftswettbewerb der Frauen, der früher Fed Cup hieß, zweimal gewonnen (1987 und 1992). Vor acht Jahren stand das Team zuletzt im Endspiel (1:3 in Tschechien), schon damals mit Kerber an Position eins. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Finalturnier der besten zwölf Mannschaften ausgetragen. In Prag schieden Kerber und Co. in der Gruppenphase aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Coach Ivanisevic erklärt: Darum ist Djokovic noch nicht in Topform

(SID)

Wahnsinns-Rückhand! Publikum eskaliert bei Zverev-Demonstration

ATP Monte Carlo Zverev nach Viertelfinaleinzug gelöst: "Spiele nicht so richtig mit Taktik" VOR 19 STUNDEN