Damit würde das Duell der beiden langjährigen Rivalen das bisher zuschauerreichste Match der Tennis-Geschichte deutlich ablösen.

Denn aktuell halten Federer und Alexander Zverev mit ihrem Exhibition-Match 2017 in Mexiko-Stadt den Rekord. Dort strömten 42.517 Fans ins Stadion, um den Maestro und den jungen Deutschen zu sehen.

Ein genaues Datum für das Duell der langjährigen Kontrahenten steht noch nicht fest. Nach dem Laver Cup ( live bei Eurosport und auf discovery+ ) könnten mehr Details bekannt gegeben werden.

In London treten Federer und Nadal am kommenden Wochenende zusammen mit Novak Djokovic und Andy Murray für Team Europa an. Ebenfalls dabei sind aus europäischer Sicht Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud. Team World spielt unter anderem mit Felix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe und Jack Sock.

