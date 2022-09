Roger Federer vom 23. bis 25. September beim Laver Cup 2022 auf. Zum letzten Mal schlägt der Schweizer Superstarvombeimauf. Danach wird der 41-Jährige seine erfolgreiche Karriere beenden

An der Seite von Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray und Co. feiert Federer in der O2-Arena in London seinen Abschied von der großen Tennisbühne.

Ad

Mit Team Europe trifft Federer auf das Team World um Felix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe, Jack Sock und Co. und wird versuchen, auch die fünfte Ausgabe des Laver Cups für Europa zu entscheiden.

Tennis Best of Roger: Acht denkwürdige Endspiele in Federers Karriere VOR 5 STUNDEN

Eurosport begleitet das emotionale Tennisfest um Roger Federer in London im Livestream bei discovery+ und im Free-TV bei Eurosport 1.

Abschied von Roger Federer live im Stream bei discovery+

Über den neuen Streamingdienst discovery+ könnt Ihr alle Spiele des Laver Cups 2022 live verfolgen. So verpasst Ihr keine Sekunde vom Abschied des 20-fachen Grand-Slam-Champions Roger Federer in London.

Der Laver Cup 2022 live im Free-TV bei Eurosport 1

Eurosport überträgt den Laver Cup 2022 vom 23. bis 25. September live im Free-TV bei Eurosport 1. Auch im Eurosport Player könnt ihr jede Minute des Events in London live verfolgen.

Laver Cup 2022 live im Ticker bei Eurosport.de

Laver Cup 2022. Hier gibt es einen Liveticker zu den Matches, alle News, Hintergrundinformationen, Videos und Livergebnisse zum Abschied von Roger Federer in London. Eurosport.de berichtet umfangreich vom. Hier gibt es einen Liveticker zu den Matches, alle News, Hintergrundinformationen, Videos und Livergebnisse zum Abschied vonin London.

Der Spielplan des Laver Cup 2022

Freitag, 23. September, Day Session | 14:00 Uhr: Match 1 - Einzel

Freitag, 23. September, Day Session | im Anschluss: Match 2 - Einzel



Freitag, 23. September, Night Session | 20:00 Uhr: Match 3 - Einzel

Freitag, 23. September, Night Session | im Anschluss: Match 4 - Doppel



Samstag, 24. September, Day Session | 14:00 Uhr: Match 5 - Einzel

Samstag, 24. September, Day Session | im Anschluss: Match 6 - Einzel



Samstag, 24. September, Night Session | 20:00 Uhr: Match 7 - Einzel

Samstag, 24. September, Night Session | im Anschluss: Match 8 - Doppel



Sonntag, 25. September, Day Session | 13:00 Uhr: Match 9 - Doppel

Sonntag, 25. September, Day Session | im Anschluss: Match 10 - Einzel

Sonntag, 25. September, Day Session | im Anschluss: Match 11 - Einzel

Sonntag, 25. September, Day Session | im Anschluss: Match 12 - Einzel

*Die Paarungen vom Freitag werden am Donnerstagnachmittag verkündet

*Die Paarungen vom Samstag werden eine Stunde nach dem Ende der Night Session am Freitag bekanntgegeben.

*Die Paarungen vom Sonntag werden eine Stunde nach dem Ende der Night Session am Samstag bekanntgegeben.

Zverev heiß auf Laver Cup: Wenn Nadal Federer coacht ...

Die Aufgebote beim Laver Cup 2022

Team Europe Team World Roger Federer Felix Auger-Aliassime Novak Djokovic Taylor Fritz Rafael Nadal Diego Schwartzman Casper Ruud Alex de Minaur Andy Murray Frances Tiafoe Stefanos Tsitsipas Jack Sock noch offen noch offen Kapitän: Björn Borg Kapitän: John McEnroe Vize-Kapitän: Thomas Enqvist Vize-Kapitän: Patrick McEnroe

Corretja adelt Federer: "Ein Charisma wie niemand zuvor"

Emotionaler Post: So verabschiedet sich Nadal von Federer

Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal hat sich auf Twitter mit emotionalen Worten von Roger Federer verabschiedet. "Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt", schrieb der Mallorquiner. Federer beendet seine beeindruckende Laufbahn nach dem Laver Cup 2022. | Zum Bericht

Kommentar zum Federer-Rücktritt: Die Versuchung war so groß

Roger Federer beendet seine Laufbahn in eineinhalb Wochen beim Laver Cup in London. Die Erklärung des 41-Jährigen war so ausführlich wie eindeutig. Viele Menschen rund um den Erdball werden Tennis ab sofort in eine Zeit mit und eine nach Federer einteilen. Seine Leistungen und sein Verhalten werden immer beispielhaft bleiben. Es war nicht immer einfach, ob dieser Klasse neutral zu bleiben. | Zum Kommentar

Federer verkündet Karriereende: "Eine bittersüße Entscheidung"

Roger Federer wird nach dem Laver Cup 2022 in London seine einzigartige Tennis-Karriere beenden. Das gab der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger auf Twitter bekannt. "Der Laver Cup kommende Woche wird mein letztes ATP-Event", erklärte der Superstar aus der Schweiz, der 310 Wochen lang die Nummer eins der Welt war. "Es ist eine bittersüße Entscheidung." Dennoch gebe es Grund zum Feiern.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Corretja und Wilander emotional: "Die ganze Welt liebt Federer"

Tennis Rührender Post: So verabschiedet sich Nadal von Federer VOR 6 STUNDEN