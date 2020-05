Die French Open und die Tour de France finden 2020 nur mit Zuschauern statt. Das stellte die französische Sportministerin Roxana Maracineanu klar. Damit schloss die 44-Jährige Geisterveranstaltungen für die beiden wichtigsten französischen Sportevents des Jahres aus. Sowohl das Grand-Slam-Turnier als auch die Radrundfahrt wurden aufgrund der Corona-Pandemie bereits verschoben.

Die Grand Tour soll nun am 29. August starten und am 20. September enden. Das Tennis-Turnier in Paris ist vom 27. September bis zum 11. Oktober angesetzt. Während bei der Tour de France Kontrollen und Beschränkungen für Zuschauer am Streckenrand ohnehin illusorisch wären, könnten die Spiele in Roland Garros wohl problemlos hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Dieses Szenario schloss Maracineanu nach Medienberichten zufolge allerdings nun aus. Sollte also tatsächlich ab Ende September im Westen von Paris aufgeschlagen werden, dann nur mit Fans auf den Tribünen. Ansonsten würde das Turnier auf der roten Asche wahrscheinlich 2020 ausfallen.

Bereits in der Ligue 1 hatte der französische Premierminister Édouard Philippe die Saison für beendet erklärt. Paris Saint-Germain um Trainer Thomas Tuchel wurde zum Meister erklärt.

