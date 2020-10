Gegen Pierre-Hugues Herbert musste Zverev in der zweiten Runde am Mittwochabend beim 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4 ganz schön kämpfen, der französische Doppelspezialist brachte ihn mit vielen Netzangriffen und Stopps an den Rand der Verzweiflung. "Ich war nicht der bessere Spieler auf dem Platz", sagte der 23 Jahre alte Hamburger danach: "Aber ich habe einen Weg gefunden, das ist das Wichtigste."