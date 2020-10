Thiem gehört neben dem zwölfmaligen Paris-Sieger Nadal (Spanien) und dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) zu den absoluten Topfavoriten in Paris. Der US-Open-Sieger fand gegen den stark aufspielenden Norweger nur schwer ins Match, kämpfte sich aber immer stärker in die Partie.

Nachdem er im ersten Satz noch in jedem seiner Aufschlagspiele über Einstand gehen musste, dominierte er ab Mitte des zweiten Durchgangs das Geschehen auf dem Court Philippe Chatrier. Ruud galt vor dem Match als schwierige Aufgabe, erreichte sowohl in Rom als auch in Hamburg das Halbfinale.