Djokovic peilt in Roland-Garros seinen 18. Grand-Slam-Titel an. Die French Open konnte er bisher erst einmal (2016) gewinnen.

"Diese Events bedeuten am meisten, jedes Kind, das einen Tennisschläger in die Hand nimmt, träumt davon, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen", sagte Djokovic: "Das hat für mich die höchste Priorität."

Highlights | So schaffte Djokovic die Wende gegen Carreño Busta

Immer wieder schüttelte der 33-Jährige seinen linken Arm, schlug sich auch immer wieder darauf. "Ich kann niemandem zuhause empfehlen, das nachzumachen", schertze er nach dem Match. Nach dem verlorenen ersten Satz - seinem ersten Satzverlust in Roland-Garros 2020 - ließ er sich am Nacken und am Arm behandeln.