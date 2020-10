In seinem 100. Match in Roland Garros musste der 34-Jährige lange eine echte Prüfung durch den italienischen Shootingstar Jannik Sinner bestehen, Nadal setzte sich mit 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 durch und bleibt ohne Satzverlust.

Jannik Sinner, der bei seinem erst fünften Grand-Slam-Turnier im Achtelfinale den Deutschen Alexander Zverev in vier Sätzen besiegt und zuvor noch keinen Satz abgegeben hatte, begann gegen den haushohen Favoriten Nadal konzentriert und zwang den Spanier sogar hier und da in die Defensive.

Nach dem Satz ließ sich Sinner am Oberschenkel behandeln, startete nach der kurzen Pause aber stark in den zweiten Durchgang.

US-Open-Champion Thiem war zuvor am Abend in einem Marathonmatch gescheitert. Der an Position drei gesetzte Österreicher, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils erst im Endspiel Nadal unterlag, verlor in der Runde der letzten Acht nach 5:08 Stunden gegen den Schwartzman 6:7 (1:7), 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 2:6. Für Schwartzman ist es das erste Grand-Slam-Halbfinale.