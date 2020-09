Mit einem Doppelfehler vergab Barbara Haas ihren Matchball. Ärgerlich, aber bei einer 5:0-Führung normalerweise verschmerzbar. Nicht so am Dienstag bei Haas. Die Österreicherin, die die Partie vorher nach Belieben dominierte, schien wie ausgewechselt. Ihr gelang fast gar nichts mehr. Während Daria Snigur immer besser wurde.

Hatte die Ukrainerin bis dahin zahlreiche leichte Fehler produziert, spielte sie nun stärker. Die 18-Jährige kämpfte sich Punkt für Punkt und Spiel für Spiel zurück. So stand es plötzlich 5:5. Dann 6:5. Und schließlich 7:5 für Snigur, die 2019 Wimbledon-Siegerin bei den Juniorinnen wurde.

Aus in der ersten Quali-Runde: Troicki verpasst die French Open

Es ging also tatsächlich in einen entscheidenden dritten Satz. Auch dort ging es kurios weiter. Es gelang nämlich zunächst keiner der beiden Akteurinnen den eigenen Aufschlag in etwas Zählbares umzumünzen. Stattdessen folgte ein Break nach dem anderen. Dann konnte Haas jedoch ihr Aufschlagspiel beim Stand von 4:3 durchbringen und auf 5:3 erhöhen. Sie erspielte sich erneut zwei Matchbälle. Aber auch diesmal gelang es ihr nicht, die Partie zu beenden.