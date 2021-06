Publiziert 11/06/2021 Am 15:29 GMT

Das bislang letzte Double in Roland Garros schaffte die Französin Mary Pierce im Jahr 2000. Krejcikova trifft im Einzelfinale am Samstag (15.00 Uhr/Eurosport) auf Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland. Im Doppel geht es am Sonntag gegen Iga Swiatek/Bethanie Mattek-Sands (Polen/USA) oder Irina-Camelia Begu/Nadia Podoroska (Rumänien/Argentinien) um den Titel.

(SID)

