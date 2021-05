Publiziert 30/05/2021 Am 15:55 GMT | Update 30/05/2021 Am 16:18 GMT

Der 35 Jahre alte Spanier feierte damit bereits seinen sechsten Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler in Folge. Zuletzt hatte der Sandplatzspezialist in Genf Roger Federers Comeback jäh beendet und war dort ins Halbfinale eingezogen.

In Roland-Garros war Andújar seit 2012 jedoch nur einmal über die erste Runde hinausgekommen (3. Runde 2015).

"Das ist eine Riesensensation", sagte Eurosport-Experte Boris Becker zum Aus des US-Open-Siegers Thiem: "Mir fiel auf, dass er die hundertprozentige Leidenschaft nicht mehr hatte. Er hat die Dinge ein bisschen laufen lassen, aber das große Aufbäumen hat gefehlt."

French Open Kerber-Schock in Roland-Garros: Erstrunden-Aus gegen Qualifikantin VOR 6 STUNDEN

Für Thiem war es bereits die achte Saisonniederlage bei nur neun Siegen. Bei den Australian Open war der 27-Jährige im Achtelfinale an Grigor Dimitrov gescheitert.

Nächster Rückschlag für Thiem

"Es ist wie Weihnachten für mich", sagte Andújar, emotional ergriffen nach der Partie: "Dominic hatte vielleicht nicht sein allerbestes Niveau."

Für Thiem ist es der nächste Rückschlag in einer enorm komplizierten Saison für ihn. Der Weltranglistenvierte war nach seinem großen Triumph über Alexander Zverev im vergangenen September in New York in ein Loch gefallen, aus dem er sich bisher nicht herauskämpfen konnte.

"Ich sehe es nicht als schwierige Phase, sondern als großen Lernprozess und hoffe, dass ich stärker zurückkommen kann als vorher", hatte er vor dem Turnierbeginn gesagt. Thiem wartet in diesem Jahr noch auf seinen ersten Titelgewinn und muss sich nun wieder aufrichten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Becker warnt vor zu viel Zverev-Euphorie: "Ball flach halten!"

(mit SID)

Kerber mit Klartext zu Osaka-Boykott: "Presse ist Teil des Jobs"

French Open French Open 2021 live im TV und im Livestream GESTERN AM 10:28