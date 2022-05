French Open

Was war das für ein Viertelfinale: Alexander Zverev und Carlos Alcaraz boten am Dienstag auf dem Court Philippe-Chatrier 3:18 Stunden lang hochklassigen Tennissport mit dem besseren Ende für den Hamburger. Zverev gewann das Viertelfinale 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) und steht damit zum zweiten Mal in Folge in Roland Garros im Halbfinale.