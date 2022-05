"Ich war sehr konzentriert von Beginn an und habe gut gespielt. Und ich hatte eine kleine Spionin in Angelique Kerber, die in Straßburg gegen sie gespielt hat. Dies ist mein liebster Grand Slam und ich bin dankbar, in meinem Alter noch immer hier zu spielen", erklärte Andrea Petkovic nach der Partie.

Petkovic erwischte den perfekten Start in die Partie. Die Darmstädterin war stabil beim Service und hellwach beim Return. Gleich ihre erste Breakchance nutzte die 34-Jährige und erspielte sich in der Folge eine 4:1-Führung.

Ad

Dennoch wurde es noch einmal eng. Petkovic kassierte bei einer 5:3-Führung das Rebreak, Odin hatte die Chance zum Ausgleich.

French Open Thiem zieht Konsequenzen - was der Tennisstar nach dem K.o. vorhat VOR 15 STUNDEN

Die Weltranglisten-65. aus Deutschland blieb aber cool, durchbrach ihrerseits das Service der Französin und sicherte sich nach 55 Minuten die Satzführung.

Rittner begeistert: "Das war ein Meisterstück"

"Es gefällt mir unheimlich gut, wie Andrea spielt. Sie bleibt ruhig, geht das Tempo mit und versucht die Länge zu halten. In den Momenten, wo ihr das gelingt, hat sie die besseren Karten", lobte Eurosport-Expertin Barbara Rittner, die überdies als Head of Women's Tennis im Deutschen Tennis Bund fungiert.

Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball - die neue Folge mit Mischa Zverev:

Dodin blieb dran, verschaffte sich mit eine frühen Break die Führung im zweiten Satz. Petkovic konterte mit zwei Breaks und der 4:2-Führung. Nach einer Stunde und 29 Minuten machte sie das Weiterkommen perfekt.

"Das war ein Meisterstück. Ich habe sie selten in der ersten Runde eines Grand Slams so gut Tennis spielen sehen", lobte Rittner.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Altmaier nach Aus bedient: "Schlag ins Gesicht"

Mit Präzision am Netz - Thiem verhindert Break gegen Dellien

French Open Wie verhext! Thiem geht auch bei den French Open in die Knie GESTERN AM 11:13