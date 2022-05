Altmaier fand nicht gut in die Partie, geriet gegen Munar mit 1:3 in Rückstand und musste nach drei verlorenen Aufschlagspielen in Serie den Satzrückstand hinnehmen.

An den Kräfteverhältnissen änderte sich wenig, der Spanier diktierte das Geschehen auch im zweiten Satz.

Erst danach gelang es Altmaier, der Partie eine Wendung zu geben.

Der 23-Jährige erspielte sich zu Beginn des dritten Satzes eine 3:1-Führung, die er sich nicht mehr abjagen ließ und mit 6:4 verkürzte.

Munar übernahm in der Folge wieder das Zepter. Der 25-Jährige schaffte zwei Breaks, zog auf 4:0 davon. Altmaier stemmte sich gegen das drohende Aus, verkürzte mit drei Spielgewinnen in Serie - und scheiterte nach 2:55 Stunden doch.

