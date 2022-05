Die Partie nahm einen überraschenden Beginn. Medvedev unterstrich mit dem Break zum 1:0 sofort seine Favoritenrolle, gab dann aber sein erstes Aufschlagspiel durch einen Doppelfehler ab.

Hinter der Fitness beider Spieler stand ein Fragezeichen. Bagnis, der in seiner Laufbahn sage und schreibe 28 Titel auf Sand im Einzel und Doppel geholt hat, trat mit bandagierter rechter Wade an. Medvedev zog sich in diesem Jahr einen Leistenbruch zu und konnte in der Vorbereitung auf Roland-Garros nur ein Match auf Sand spielen.

Mit zunehmender Spieldauer zeigte sich aber, dass der Weltranglistenzweite aus Moskau fit und gut in Form ist. Nach dem 2:2 zog Medvedev mit vier Spielen in Folge das Tempo an.

Im zweiten Satz sorgte der 26-Jährige für ebenso klare Verhältnisse.

Wenn Bagnis Erfolgserlebnisse hatte, lag es zumeist an zwischenzeitlichen Nachlässigkeiten bei Medvedev. So etwa im dritten Satz, als der Argentinier das Re-Break zum 2:2 schaffte.

In der Folge diktierte aber der Favorit das Geschehen, holte vier Spiele nacheinander und entschied die Begegnung nach einer Stunde und 38 Minuten zu seinen Gunsten.

Medvedev in bester Laune: "Großes Selbstvertrauen"

Nach der Partie zeigte sich Medvedev, der nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen Sandplätze machte, in bester Laune.

Locker parlierte der Russe auf Französisch im On-Court-Interview mit Ex-Profi Fabrice Santoro. Er hoffe, dass er sehr lange im Turnier bleibe und auch gesundheitlich gehe es ihm gut. "Ich habe natürlich Rücksprache mit meinem Arzt gehalten und bin physisch zu 100 Prozent fit. Ich gewöhne mich langsam an den Sand, habe große Selbstvertrauen und bin sehr zufrieden."

Die Message war klar: Medvedev nimmt den Titel ins Visier.

