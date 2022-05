Cilic startete stark ins Match. Der US-Open-Sieger von 2014 spielte konstant druckvoll von der Grundlinie und machte kaum Fehler.

Ganz anders Medvedev, der erstaunlich häufig Probleme bei der Positionierung hatte. Cilic hingegen agierte mit guter Länge und hoch konzentriert. "Cilic überrascht mich richtig. Er steht immer gut zum Ball", merkte Eurosport-Experte Mischa Zverev Mitte des ersten Satzes an.

Ad

Kurze Zeit später holte sich der Kroate mit seinem ersten Breakball das 4:2, nach gerade einmal 30 Minuten gelang ihm das nächste Break zum verdienten 6:2-Satzgewinn.

French Open "Überragend gespielt!" Cilic überpowert Medvedev VOR 3 STUNDEN

Medvedev trottete nachdenklich zur Bank, grübelte, haderte - doch auch im zweiten Durchgang stabilisierte sich der Russe nicht.

"Überragend gespielt!" Cilic überpowert Medvedev

Cilic hingegen konservierte sein hohes Niveau aus dem ersten Satz und verzückte das Publikum und die Eurosport-Kommentatoren.

"Das ist vom Feinsten. Was auch immer ich gesagt habe über Cilic - momentan spielt er unfassbar", schwärmte Zverev kurz bevor Cilic erneut zum 4:2 breakte. "Er stellt sich relativ früh in die Position. Deswegen macht er auch so wenig Fehler", analysierte der Bruder von Alexander Zverev.

Medvedev spiele im Gegenteil zu seinem 33-Jährigen Kontrahenten viel zu kurz: "Er spielt aufs T-Feld. Selbst wenn er an der Grundlinie stehen würde und so kurz bleibt, hätte er Probleme." Die Folge: 2:0-Satzführung nach etwas mehr als einer Stunde (1:03 Stunden).

Marin Cilic trifft jetzt auf Andrey Rublev

Im dritten Satz das gleiche Bild. Cilic dominierte nach Belieben, returnierte bärenstark und holte sich fast fehlerfrei die ersten beiden Aufschläge von Medvedev, der zunehmend resignierte und Hilfe bei seiner Box suchte. Antworten auf das Spiel seines Kontrahenten fand der Russe aber nicht - und vielleicht gab es sie auch gar nicht. Cilic machte schlicht so gut wie keine Fehler.

So endete die Night Session nach nur 1:45 Stunden, als Cilic seinen zweiten Matchball zum glatten 6:2, 6:3, 6:2-Dreisatzerfolg nutzte. Während Medvedev die Heimreise antreten muss, geht es für die Nummer 23 der Welt im Viertelfinale weiter gegen Andrey Rublev, der am frühen Abend von einer Aufgabe Jannik Sinners profitierte.

Das könnte Dich auch interessieren: Haas exklusiv: "Man hätte Nadal an Position zwei setzen sollen"

Das Knie! Sinner muss Achtelfinale gegen Rublev aufgeben

French Open LIVETICKER | Zverev will Alcaraz stoppen - Gigantenduell zwischen Djokovic und Nadal VOR 8 STUNDEN