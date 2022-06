Alexander Zverev hat es geschafft, sich im Turnierverlauf stetigt zu steigern. Gegen Carlos Alcaraz im Viertelfinale präsentierte sich der Olympiasieger in Topform.

Halbfinalgegner Rafael Nadal kam super ins Turnier, musste im Achtelfinale gegen Félix Auger-Aliassime und im Viertelfinale gegen Novak Djokovic aber Schwerstarbeit leisten.

Die Ausgangslage vor dem Halbfinale ist absolut offen, ein Favorit nicht zu benennen.

Das gilt auch für das zweite Match des Tages zwischen Norwegens Shootingstar Casper Ruud und dem kroatischen Altmeister Marin Cilic.

Hier gibt es den 13. Turniertag in Roland-Garros im Liveticker:

Spiele und Ergebnisse:

ab 14:45 Uhr: Rafael Nadal (ESP) [5] - Alexander Zverev (GER) [3]

Rafael Nadal (ESP) [5] - Alexander Zverev (GER) [3] anschließend: Casper Ruud (NOR) [8] - Marin Cilic (CRO) [20]

INFO - Zverev oder Nadal: Was denkt Ihr?

Der direkte Vergleich spricht für Nadal, aber auch Zverev hat gegen Alcaraz im Viertelfinale gezeigt, was er auf Sand zu leisten im Stande ist. Wer hat also die besseren Karten?

WER GEWINNT DAS DUELL FEDERER - NADAL? Roger Federer Rafael Nadal

INFO - Nadal heiß auf die 14, Zverev die Premiere

Unterschiedlicher könnten die Ausgangspositionen für die beiden Topstars kaum sein. Nadal peilt seinen bereits 14. (!) Titel in Roland-Garros an. Es wäre der 22. Grand-Slam-Triumph, womit er sich weiter von Novak Djokovic und Roger Federer (beide 20) absetzen würde. Zverev kämpft in Paris dagegen um seinen ersten Titel bei einem Major-Event. Am nächsten dran war er bislang bei den US Open 2020, als er im Finale Dominic Thiem unterlag.

Top 5: Nadal und Djokovic geben es sich so richtig

Herzlich willkommen im Liveticker der French Open

Es erwartet uns ein Festtag in Roland-Garros. Ab 14:45 Uhr stehen sich Alexander Zverev und Rafael Nadal zum zehnten Mal in ihrer Karriere gegenüber. Der Spanier führt im direkten Vergleich mit 6:3, dafür gewann der Olympiasieger aus Hamburg drei der vergangenen vier Partien. Wir wünschen Euch viel Spaß dabei.

Top 5: Zverev und Alcaraz liefern grandiose Show am Netz

