Osaka geriet gegen Anisimova mit 1:3 in Rückstand, kämpfte sich aber zurück in die Partie und war bei 5:4 nur noch ein Spiel vom Satzgewinn entfernt.

Anisimova konterte mit drei Spielen in Serie und schnappte sich die Satzführung.

Die US-Amerikanerin blieb am Drücker und zog ihr Spiel durch.

Anisimova wehrte alle drei Breakchancen von Osaka im zweiten Satz ab und beendete das Match nach einer Stunde und 35 Minuten zu ihren Gunsten.

In der nächsten Runde bekommt es Anisimova mit der Siegerin der Partie zwischen Alison Riske und Dayana Yastremska zu tun.

Osaka mit unguten Erinnerungen: "War besorgt"

Osaka ereilte dagegen das gleich Schicksal wie in Melbourne. Auch bei den Australian Open im Januar hatte sie gegen Anisimova verloren - damals in der dritten Runde. Vor dem Start in Roland-Garros hatte die einstige Weltranglistenerste berichtet, dass sie noch immer bewegt sei von den Ereignissen des Vorjahres. "Ich will nicht lügen. Vor meiner Rückkehr war ich besorgt", sagte Osaka.

Die Japanerin hatte 2021 nicht an den obligatorischen Pressekonferenzen teilnehmen wollen und war nach öffentlichen Diskussionen schließlich nicht mehr zu ihrem Zweitrundenmatch angetreten.

Osaka sprach in diesem Zug öffentlich ihre mentalen Probleme an und legte eine Spielpause bis zu den Olympischen Spielen in Tokio ein.

Swiatek feiert 29. Sieg in Serie

Iga Swiatek setzte unterdessen ihre beeindruckende Serie fort. Die Weltranglistenerste zog mit ihrem 29. Sieg in Serie in die zweite Runde ein.

Ganze 54 Minuten benötigte die Polin, dann war der Sieg auf dem Court Philippe-Chatrier unter Dach und Fach.

Swiatek kämpft in Roland-Garros um ihren zweiten Grand-Slam-Titel, nachdem sie den Sandplatzklassiker bereits im Jahr 2020 für sich entschieden hatte.

