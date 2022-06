"Vor dem Match habe ich aus Respekt 80 Prozent angegeben, aber in Wirklichkeit waren es 99,9 Prozent des Publikums, das für Rafa war", erklärte Goran Ivanisevic.

Das Einzige, was ihm komplett gegen den Strich gegangen sei, waren die Buhrufe gegen Djokovic vor der Partie. "Ich meine, er ist die Nummer eins in der Welt und hat 20 Grand-Slam-Titel gewonnen. Es gibt keinen Grund, so etwas zu tun - ob man ihn nun mag oder nicht, man sollte ihn respektieren", forderte der Ivanisevic, der 2001 mit einer Wildcard den Titel in Wimbledon holte und heute als Trainer im Team Djokovic arbeitet.