Das 59. Duell der Legenden war von Beginn an intensiv und auf höchstem Niveau. Nach 25 Minuten Spielzeit stand es gerade einmal 2:1 aus Sicht von Nadal.

Der Rekordchampion war es auch, der auf dem Court Philippe-Chatrier die besseren Argumente hatte.

Ad

Das Break zum 1:0, die etwas besseren Aufschläge, mehr Winner (12:8) und weniger unerzwungene Fehler (6:9) brachten Nadal verdientermaßen die Satzführung ein.

French Open Zverev ringt Shootingstar Alcaraz in furiosem Viertelfinale nieder VOR 6 STUNDEN

Nadal machte nahtlos da weiter, wo er aufgehört hatte. Der 35-Jährige schaffte zu Beginn des zweiten Satzes sogar ein Doppelbreak und zog auf 3:0 davon.

Mischa Zverev: "Da stimmt was nicht bei Nadal"

Die Vorentscheidung? Mitnichten. Djokovic kehrte urplötzlich in den Satz zurück, holte drei Spiele in Serie.

"Da stimmt etwas nicht mit Rafa. Er versucht, über die Vorhand den Winner zu schlagen und steht nicht richtig beim Ball. Selbes gilt für die Rückhand longline", wunderte sich Mischa Zverev, der die Partie als TV-Experte für Eurosport begleitete.

Emotionsausbruch! Djokovic bejubelt erste Führung im Match

Als Djokovic das Spiel zum 4:3 durchbrachte, war der zweite Satz bereits 64 Minuten alt. "Novak bewegt sich jetzt wie eine Maschine. Er steht immer gleich, immer gut am Ball", lobte Zverev den Serben, der nun das Momentum auf seiner Seite hatte und wenig später zum Satzausgleich kam.

In der Folge nahm die Partie eine neuerliche Wendung. Nadal gelang das Break zum 1:0, im fünften Spiel nahm er dem Titelverteidiger das Aufschlagspiel erneut ab und brachte kurz darauf sein Spiel zum 6:2 durch.

Djokovic dominiert Satz 4 - aber Nadal kommt zurück

Im vierten Satz gelang Djokovic dann, was ihm zuvor noch in keinem Durchgang glückte. Der Serbe brachte sein erstes Aufschlagspiel durch und holte auch direkt das erste Servicegames seines Gegners. Bis zum Stand von 5:3 brachte der Djoker seinen Service vergleichsweise locker durch, dann aber zwang ihn Nadal noch einmal über Einstand.

Auf den Rängen wurde es lauter, die Spannung war fast mit Händen zu greifen - und Nadal erkämpfte sich mit einem starken Rückhandreturn und anschließendem Vorhandwinner den ersten Breakball des Satzes. Djokovic behielt die Nerven und wehrte ab, musste nach einem Rückhandfehler aber einen weiteren Breakball hinnehmen.

"Es gibt Phasen, da kann der eine den anderen besser lesen", merkte Mischa Zverev an. "Und momentan ist das Rafa!" Der Eurosport-Experte ahnte, was nach 46 Minuten im Satz passieren sollte. Nadal holte sich das Break zum 4:5 und glich wenig später zum 5:5 aus - der Satz ging in den Tiebreak, wo beide Spieler in diesem Jahr eine identische Bilanz haben: 9:2.

Der Matchball: Nadal macht Sieg mit brachialer Rückhand klar

Ultimativer Showdown im Tiebreak

Nadal startete mit dem Minibreak in den Tiebreak und brachte anschließend seine beiden Aufschläge zum schnellen 3:0 durch. Djokovic profitierte anschließend von einer um wenige Zentimeter zu langen Rückhand des Spaniers, setzte kurz darauf aber selber einen Ball hinter die Grundlinie. Das Aufschlagrecht wechselte beim Stand von 4:1 wieder zu Nadal.

Der Mallorquiner profitierte erneut von zwei Fehlern seines Gegenübers und hatte beim Stand von 6:1 fünf Matchbälle. Die ersten drei wehrte Djokovic ab, im vierten Versuch war es dann aber so weit. Nach 4:11 Stunden riss Nadal erleichtert die Arme in die Luft und machte einmal mehr deutlich, dass man ihn zu Recht den Sandplatzkönig nennt.

Im Halbfinale trifft der 35-Jährige am Donnerstag auf Alexander Zverev, der am frühen Abend Shootingstar Carlos Alcaraz in vier Sätzen 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) bezwang.

Return ins Glück - Und dann bricht alles aus Zverev heraus

"Gegen Novak zu spielen, ist eine große Aufgabe. Er ist einer der besten in der Geschichte unseres Sports. Es gibt nur einen Weg, um gegen ihn zu gewinnen: Du musst an dein absolutes Limit gehen", sagte Nadal im On-Court-Interview und bedankte sich auf französisch bei den Zuschauern.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zverev plötzlich Favorit - wen soll er jetzt noch fürchten?

Perfekter Konter! Nadal passiert Djokovic aus dem Unterarm

French Open Gauff ohne Satzverlust ins Halbfinale - Trevisan übertrifft sich selbst VOR 12 STUNDEN