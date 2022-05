Man mag es kaum glauben, aber auch für Rafael Nadal gibt es in seiner mittlerweile über 20 Jahre andauernden Profi-Karriere noch erste Male.

Im Achtelfinale der French Open wird er erstmals gegen seinen Onkel Toni Nadal antreten - zumindest im übertragenen Sinne. Der 61-Jährige ist der Coach von Nadals kommendem Gegner Félix Auger-Aliassime.

Eine "knifflige Situation" für den jungen Kanadier, meint Eurosport-Experte Àlex Corretja. Toni Nadal hatte bereits deutlich gemacht, dass er sich bei einem potenziellen Aufeinandertreffen zwischen seinem Neffen und seinem Schützling heraushalten werde.

"Wenn wir gegen Rafa spielen, werde ich in keiner der beiden Boxen sitzen. Ich bin immer noch Direktor der Akademie, arbeite weiterhin für ihn und ich bin Rafaels Onkel", so der Spanier.

Toni Nadal kehrt als Trainer von Auger-Aliassime auf die Tour zurück

Dass sich die ungewohnte Situation negativ auf das Spiel von Auger-Aliassime auswirken wird, glaubt Corretja indes nicht. "Ich denke, Félix arbeitet mittlerweile lange genug mit Toni zusammen. Er kennt die Taktik aller anderen Top-Spieler", so der zweimalige French-Open-Finalist.

Bis 2017 hatte Toni Nadal Rafa als Trainer betreut, eher er sich 2017 überraschend aus dem Team des inzwischen 21-maligen Grand-Slam-Siegers zurückzog.

Er begründete seinen damaligen Entschluss damit, mehr Zeit mit der Familie und in der Tennis-Akademie seines Neffen in Manacor auf Mallorca verbringen zu wollen.

2021 kehrte er jedoch als Trainer von Auger-Aliassime auf die Tour zurück.

Nadal: "Er ist nicht nur mein Onkel, er ist mehr als das"

Nadal macht sich indes keine Gedanken darüber, dass sein Onkel sein Wissen gegen ihn einsetzen wird. "Für mich ist es einfach: Ich glaube nicht, dass mein Onkel sich wünschen könnte, dass ich verliere“, so der 35-Jährige: "Ich weiß, dass er nur das Beste für mich will. Er hilft jetzt einem anderen Spieler, aber das ist kein Problem für mich."

Auch die Nachfrage, ob im Vorfeld des Achtelfinals gegen Auger-Aliassime Funkstille zwischen ihm und seinem Onkel herrsche, verneinte Nadal: "Ich habe bereits mit ihm gesprochen“, sagte er nach dem Dreisatz-Erfolg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp (6:3, 6:2, 6:4)

An der Kommunikation innerhalb der Familie Nadal wird sich also trotz der besonderen Umstände nichts ändern. "Als Familie verbringen wir ständig Zeit miteinander. Wir wohnen am selben Ort, wir sind in der Academy ständig zusammen. Wir haben zusammen unglaublich viel Emotionales erlebt", sagte Nadal: "Er ist nicht nur mein Onkel, er ist mehr als das."

Corretja: Toni würde nie gegen Rafa coachen

Das weiß auch Auger-Aliassime, der sich keine "Insides" von seinem neuen Coach erhofft: "Toni wird sich das Match von einem neutralen Punkt aus anschauen", bestätigte der Kanadier.

Auger-Aliassime ist sich der speziellen Verbindung zwischen seinem Trainer und dessen Neffen bewusst. "Rafas Karriere und das, was die beiden erreicht haben, ist viel größer als das Match am Sonntag“, sagte der 21-Jährige auf der Pressekonferenz nach seinem Dreisatz-Sieg gegen Filip Krajinovic.

Und Toni Nadal? Der wird das Match genießen. Das glaubt zumindest Corretja, der den 61-Jährigen gut kennt: "Egal wer gewinnt, er wird es gut finden. Sein Herz wird bei Rafa sein, sein Kopf wahrscheinlich bei Félix. Aber er würde nie gegen Rafa coachen."

