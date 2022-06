Nachdem der Titel eingefahren war, sprach Rafael Nadal bei Eurosport über seinen Gesundheitszustand.

Er habe "ohne Gefühl im Fuß und mit einer Spritze in den Nerv gespielt", verriet der 36-Jährige. Der Fuß sei "wie eingeschlafen" gewesen. Nur so sei es möglich gewesen, die Schmerzen zu umgehen und anzutreten.

Dem Routinier ist aber längst klar, dass er "so nicht weitermachen kann und auch nicht weitermachen will". Sollte sich abzeichnen, dass er ab 27. Juni in Wimbledon nur mit Hilfe von Spritzen aufschlagen kann, werde er auf einen Start verzichten. "So etwas kann man einmal machen, aber das ist nicht die Philosophie, der ich folge", betonte Nadal im Hinblick auf die vielen Injektionen, die in Paris nötig waren.