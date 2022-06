Nadal eröffnete das Endspiel zwar im Stile des Favoriten mit dem Break zum 1:0, musste kurz darauf aber sein Aufschlagspiel abgeben (2:1). Dennoch war der Spanier der klar bessere Spieler und zog mit zwei weiteren Spielen in Folge auf 4:1 davon.

"Ruud wird so weit nach hinten gedrängt, also ob er beim Return wäre, und dann er steht fast am Zaun hinten", befand Eurosport-Experte Mischa Zverev. Ein Grund, weshalb Nadal letztlich wenig Mühe hatte, den ersten Satz nach 51 Minuten nach Hause zu servieren.

Allerdings: Der Favorit zeigte eine passable, keine überragende Vorstellung.

Auffällig waren indes die Netzangriffe von Nadal. Achtmal rückte der 36-Jährige vor und kam dabei auf eine Punktquote von 100 Prozent. Ruud spielte dagegen zu vorsichtig, zu brav. Der 23-Jährige konnte den Rekordchampion nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Das änderte sich im zweiten Satz. Nadal ließ ein wenig nach, Ruud nutzte seine erste Breakchance und ging 3:1 in Führung. Ein Zwischenhoch - mehr nicht.

Nadal erhöhte im Angesicht des Rückstandes umgehend die Schlagzahl und drehte das Ergebnis mit vier Spielen in Serie. "Das geht ein bisschen zu schnell, Rafa muss nicht viel arbeiten", stellte Mischa Zverev fest. Mit einem weiteren Break brachte der 36-Jährige auch den zweiten Satz souverän unter Dach und Fach.

Mischa Zverev: Duell mit Nadal wie ein Marathon-Lauf

"Ich vergleiche ein Fünfsatzmatch gegen Rafa Nadal bei den French Open immer mit einem Marathonlauf. Du musst die 42 Kilometer aushalten. Du läufst mit 80, 85 Prozent. Nur: Deine 85 Prozent sind immer ein paar km/h langsamer als seine. Du musst also ans Limit gehen, und das hältst du nicht lange aus. Wenn doch, dann akzeptiert er, dass du besser ist. Das ist kein Problem für ihn. Er weiß aber auch, dass jeder irgendwann einbrechen wird", beschrieb Zverev bei Eurosport die Schwierigkeit, gegen den Sandplatzkönig in Paris zu bestehen.

Und es kam noch dicker für den jungen Herausforderer aus Norwegen. Ruud musste seine ersten beiden Aufschlagspiel im dritten Satz abgeben und geriet mit 0:4 ins Hintertreffen.

Das Endspiel war längst (vor)entschieden. Nadal dominierte nach Belieben, ohne an die Grenzen gehen zu müssen - und holte nach dem 1:3-Rückstand im zweiten Durchgang sage und schreibe elf (!) Spiele in Folge.

Nach gerade einmal zwei Stunden und 17 Minuten verwandelte der Superstar gegen den komplett chancenlosen Ruud seinen zweiten Matchball.

Die Mission 14. Titel in Paris wurde erfolgreich abgeschlossen.

Ruud an Nadal: "Wir hoffen, dass du weitermachst"

"Ich gratuliere Rafa. Es ist dein 14. Mal hier und das 22. Mal bei einem Grand Slam. Heute musste ich spüren, wie es ist, hier gegen dich zu spielen. Ich bin ja nicht das erste 'Opfer'. Wir hoffen alle, dass du weitermachst", erklärte Ruud nach dem Finale bei der Siegerehrung.

