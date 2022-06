Es war kurz nach 1:15 Uhr in der Nacht, als Rafael Nadal den Viersatzkrimi gegen Novak Djokovic zu seinen Gunsten beendete.

Spät war es geworden, es hätte aber noch viel länger dauern können, denn Djokovic war bereits auf bestem Wege, einen fünften Satz zu erzwingen.

Es hätte also auch gut und gerne 2:30 Uhr werden können. Matches, die weit nach Mitternacht enden, sind aber ein Problem - aus mehreren Gründen.

Zum einen ist es empfindlich kalt geworden in der Pariser Nacht, zum anderen droht die Fairness flöten zu gehen, wenn einzelne Profis mehrere Nachtschichten haben, andere keine.

Mauresmo: "Es war jede Nacht voll"

Mauresmo selbst wies auf eine weitere Schwierigkeit hin. Man könne nach Mitternacht nicht mehr das bereitstellen, was es brauche, "um 15.000 Zuschauer nach Hause zu bringen. Also werden wir wohl mit der Stadt Paris diskutieren, vielleicht die U-Bahn-Zeiten anzupassen", so die Turnierdirektorin von Roland-Garros, die 2006 die Australian Open und Wimbledon gewann.

Eines aber war Mauresmo nach dem Kracher zwischen Nadal und Djokovic bei allen Problemen einer Night Session wichtig: "Das Spiel endete zwischen 1:15 und 1:30 Uhr, aber das Stadion war immer noch voll. Nur wenige Leute waren gegangen. Das Interesse an den Night Sessions ist also groß, es war jede Nacht voll."

