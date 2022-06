"Nicht viele spielten 14 Mal in Paris. Er hat das Turnier 14 Mal gewonnen", sagte der Bosnier und fügte hinzu: "Es gibt kein Wort, um diese Leistung zu beschreiben."

Auch Tennis-Legende Rod Laver äußerte sich zum Triumph des Spaniers: "Herzlichen Glückwunsch, Rafael Nadal, 14 French-Open-Kronen und 22 Majors. Eine makellose Leistung krönt anstrengende 14 Tage. Ich hoffe, du ruhst dich jetzt aus auf dem halbem Weg zum Slam."

Erfolge beim anstehenden Turnier in Wimbledon sowie bei den US Open würden Nadal den Grand Slam (Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr) bescheren und den Spanier, dessen sportliche Zukunft noch offen ist , wohl endgültig zum erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten machen.