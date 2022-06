Vom ATP-Turnier in Stuttgart berichtet Tobias Laure

Rafael Nadal sorgte für mächtig Aufsehen in Paris.

Dann mit seiner Aussage am Eurosport-Mikrofon : "Ich habe ohne Gefühl im Fuß und mit einer Spritze in den Nerv gespielt. Der Fuß war dann wie taub", berichtete der 14-fache Roland-Garros-Champion.

Später präzisierte Nadal, dass er vor jedem Match des Turniers Spritzen bekommen habe, anders sei an eine Teilnahme nicht zu denken gewesen.

Tsitsipas: "Schmerzen wie nie zuvor"

Für Stefanos Tsitsipas ist es zwar nur schwer vorstellbar, bei derartigen Problemen einen großen Titel zu holen, er könne aber nachfühlen, wie es dem 36-Jährigen gegangen sei.

"Ich erzähle ihnen mal eine Geschichte, die zwar nicht direkt vergleichbar ist, aber der von Rafa zumindest ein bisschen ähnelt. Ich war einmal in der Situation, dass ich so schlimme Schmerzen habe, dass ich nicht spielen konnte. Das war 2019, als ich die ATP Finals gewonnen habe", so Tsitsipas.

Er habe vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Alexander Zverev "Schmerzen wie nie zuvor" verspürt und sich daher fitspritzen lassen müssen. "Ich habe dann ein gutes Match, eines der besten meines Lebens gespielt", berichtete der Weltranglistenfünfte.

Wie Nadal habe er vor der Wahl gestanden, mit Injektion zu spielen oder gar nicht - und wie beim Sandplatzkönig führte dies am Ende dazu, dass Tsitsipas einen der größten Erfolge seiner Laufbahn feierte.

