Roger Federer ist aktuell mit 20 Grand-Slam-Titeln der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte. Der ehemalige britische Tennisprofi Greg Rusedski ist aber der Meinung, dass kein weiterer Major-Triumph bei dem Schweizer hinzukommen wird. Er sagte in einem Interview mit dem Tennisportal "365": "Ich glaube nicht, dass Federer jemals wieder einen Grand Slam gewinnen wird."

Federer feiert im August seinen 39. Geburtstag und der Brite ist der Meinung: "In diesem Alter wird es sehr schwer sein, wichtige Titel zu gewinnen."

Vor allem müsse er für einen weiteren Grand-Slam-Erfolg Novak Djokovic oder Rafael Nadal bezwingen und das sei keine leichte Aufgabe. Er erklärte: "Ich habe mir Videos vom Training von Novak Djokovic angesehen und auch Nadal ist wieder auf dem Platz. Ich sehe einfach nicht, welche neuen Dimensionen Federer zu diesem Zeitpunkt in sein Spiel einbringen kann, um in dieser Phase seiner Karriere Grand-Slam-Titel zu gewinnen, wenn die beiden in Bestform sind."

Der US-Open-Finalist von 1997 fügte hinzu: "Ich glaube Djokovic und Nadal sind diejenigen, die zu schlagen sind. Dann ist Federer der Nächste auf der Liste und man sollte ihn auch niemals ausschließen."

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich auch Goran Ivanisevic, dass Federer seiner Ansicht nach keinen weiteren Grand-Slam-Titel gewinnen wird, da der Schweizer nach der Corona-Pause "nicht jünger zurückkommt".

Federer wählt perfekten Zeitpunkt für seine OP

Derzeit arbeitet Federer an seinem Comeback, da er sich im Februar am rechten Knie operieren ließ. Rusedski merkte an, dass der Schweizer das Timing seiner OP perfekt gewählt hätte und meinte: "Der Witz ist, dass Roger operiert wird und anschließend werden die gesamten Tennisturniere abgesagt, bis er wieder fit für das Comeback ist."

Die Coronavirus-Pandemie sei eine sehr ernste Situation und die Gesundheit der Menschen müsse im Moment die Priorität sein, "aber diese Pause hat Roger Zeit gegeben, sich von seiner Verletzung zu erholen", so der 46-Jährige.

Bereits 2017 kam Federer nach einer Knieoperation zurück und feierte ein phänomenales Comeback, als er bei den Australian Open triumphierte. Doch Rusedski bleibt bei seiner Meinung, dass der 38-Jährige diese Geschichte nicht nochmal wiederholen kann, obwohl es eine "tolle Geschichte" wäre, wenn er nochmals ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde.

