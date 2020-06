Immer wieder stellt sich die Tenniswelt die Frage, welcher Spieler der GOAT ("Greates of all time") ist. Bei dieser Diskussion fallen meistens die Namen Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Tennis-Legende Pat Cash vertritt dabei eine klare Meinung und erklärte "UBI Tennis": "Jeder sagt, Federer ist der beste Spieler der Geschichte, aber er ist nicht einmal der Zweitbeste."

Cash begründete seine Meinung: "Wenn du der Beste bist, solltest du zumindest ein gutes Head-to-Head gegen deine ärgsten Rivalen haben.”

Mit seiner Aussage spielte der 55-Jährige auf die negativen direkten Bilanzen des Schweizers gegen Novak Djokovic und Rafael Nadal an. Denn gegen den Serben steht es 23 zu 27 aus Sicht von Federer, gegen den Spanier lautet die Bilanz sogar 16 zu 24.

Federer führt zwar mit 20 Titeln die Grand-Slam-Liste an, doch Nadal und Djokovic sind dem 38-Jährigen mit 19 und 17 Triumphen allerdings dicht auf den Fersen.

Für Cash ist Djokovic der Beste

Obwohl sich Cash schon öfters als Federer-Kritiker äußerte, erkennt der Wimbledon-Sieger von 1987 die Leistungen des Ausnahmesportlers an: "Von den Schlägen, der Technik und der Bewegung her ist Roger der Beste, den ich je gesehen haben. Sein Stil ist etwas oldschool. Er hätte in jeder Ära spielen können."

Für Cash ist Djokovic der größte Spieler. Der Australier sagte über den "Joker": "Djokovic hat die beste Bilanz und kommt bei den Major-Titeln immer näher. Für mich ist er der Beste. Er wird bald alle wichtigen Rekorde brechen."

Der Australier fügte an: "Am Ende kommt man an der Realität der Head-to-Heads nicht vorbei." Und in der direkten Bilanz mit Nadal führt Djokovic mit 29 zu 26.

