Das Grand-Slam-Turnier in England ist das Lieblingsturnier der Deutschen. 2018 gewann Kerber in Wimbledon ihren dritten und bislang letzten Major-Titel. Das Turnier in London beginnt jedoch schon am 3. Juli 2023, also nicht einmal vier Monate nach der Geburt ihres Kindes.

Die US Open hingegen starten erst am 28. August. Somit hätte Kerber einige Wochen länger Zeit, um sich vorzubereiten.

Ad

Schließlich will die 34-Jährige "keine Turniere nur zum Training spielen". Kerber stellte klar: "Ich werde mir Zeit lassen, denn wenn ich zurückkomme – dann richtig. Ich will direkt voll angreifen."

Tennis Mouratoglou steht Halep zur Seite: "Ein Vorbild an Integrität" VOR 3 STUNDEN

In dem Interview erzählte Kerber auch von Gesprächen mit anderen Tennis-Müttern, die nach der Geburt ihrer Kinder auf die WTA-Tour zurückkehrten, darunter Kim Clijsters.

Clijsters als Vorbild bei Comeback

"Darüber habe ich schon früher mit Kim gesprochen, die ja als Mama sogar zweimal die US Open gewann, und auch mit Victoria Azarenka. Das Thema hat mich einfach interessiert, auch wenn ich nicht schwanger war", so die dreimalige Grand-Slam-Siegerin.

Sie werde bei ihrer Rückkehr zudem eine Nanny einstellen. "Ich werde das Kind nicht zu Hause lassen", sagte Kerber, die auch weiterhin viel Sport macht: "Ich will ja nicht völlig aus der Übung kommen. Cardio, Radfahren, Cross-Trainer, Spazierengehen, Stabilitäts-Übungen, alles dabei."

Das könnte Dich auch interessieren: WTA Finals in Fort Worth: Wer soll Swiatek nur schlagen?

"Wunderbare Kämpferin": Tennis-Welt gratuliert Kerber zur Schwangerschaft

ATP Basel Vintage Stan! Wawrinka gelingt Paukenschlag in Basel VOR 13 STUNDEN