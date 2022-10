Für Iga Swiatek verlief die Saison 2022 geradezu traumhaft.

Im Laufe des Jahres sammelte die Polin insgesamt acht Titel (darunter Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rom und San Diego). Hinzu kamen die Erfolge bei den French Open und US Open - ihre Grand-Slam-Titel Nummer zwei und drei.

Daher stellt sich durchaus die Frage, welche der verbleibenden sieben Spielerinnen einen weiteren Triumph Swiateks überhaupt verhindern können.

Jabeur, Gauff, Pegula, Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina and Maria Sakkari wollen die 21-Jährige in der 14.000 Zuschauer fassenden Arena in Fort Worth herausfordern.

Titelverteidigerin Muguruza nicht dabei

Interessant ist zudem, dass weder Vorjahressiegerin Garbiñe Muguruza noch ihre damalige Finalgegnerin Anett Kontaveit dabei sein werden. Die WTA Finals 2021 wurden in Guadalajara ausgespielt.

Doch in welchem Modus wird bei den Finals überhaupt gespielt? Die acht Spielerinnen werden zunächst in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Das Gleiche gilt für die Doppelkonkurrenz, bei der unter anderem Gauff und Pegula als Duo antreten.

Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, die Sieger der beiden Halbfinalspiele treffen schließlich im Finale aufeinander. Insgesamt werden bei den Finals rund fünf Millionen Euro an Preisgeld ausgespielt.

