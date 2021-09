Denn der Olympiasieger ist auch für das erste Einzel des Tages angesetzt. Das Match gegen Félix Auger-Aliassime soll direkt nach dem Doppel stattfinden.

Ist bis dahin immer noch keine Entscheidung gefallen, stehen maximal zwei weitere Einzel auf dem Programm. Zunächst trifft Daniil Medvedev auf Diego Schwartzman.

Als letztes Match des Tages ist die Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und John Isner geplant. Spätestens dann steht fest, wer den Laver Cup 2021 gewinnt.

GESTERN AM 19:44

Europa führt nach zwei Wettkampftagen mit 11:1 . Für die Spiele am dritten Tag gibt es für den Sieger jeweils drei Punkte. Hier gibt es die Ansetzungen des dritten Wettkampftags in Boston in der Übersicht.