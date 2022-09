Damit meinte Murray auch das Zusammentreffen der Big 4 in London. Neben Federer traten die seit Jahren dominierenden Stars Rafael Nadal, Novak Djokovic sowie Murray für Team Europa an, das jedoch den Titel an Team Welt verlor

Das letzte Spiel von Federer - ein Doppel mit Nadal - sorgte am Freitag für zahlreiche emotionale Momente. An sein eigenes Karriereende denkt der dreimalige Grand-Slam-Sieger jedoch "im Moment wirklich nicht nach".

"Für mich wird es kein solches Abschiedsspiel geben, denke ich. Ich würde wahrscheinlich ankündigen, wann ich mein letztes Turnier spiele. Aber wann das ist, weiß ich nicht", so Murray.

"Ich spiele immer noch konkurrenzfähiges Tennis und fühle mich körperlich gut gegen Topspieler", ergänzte der 35-Jährige, der seit 2019 mit einer künstlichen Hüfte spielt.

Murray denkt über vergangene 15 Jahre nach

In diesem Jahr verbesserte Murray seine Weltranglistenposition von Rang 134 auf 43. Seinen letzten Turniertitel feierte der Schotte aber 2019. Daher hat Murray ein Ziel für die Zukunft: "Ich muss anfangen, einige dieser knappen Niederlagen und engen Matches in Siege umzuwandeln. So einfach ist das."

Der Abschied von Federer habe ihn zudem dazu veranlasst, über die vergangenen 15 Jahre nachzudenken. "Wenn ich es aus einer weiteren Perspektive betrachte, wenn ich darüber nachdenke, was Roger für den Sport getan hat und was Rafa und Novak ebenfalls getan haben, und wie diese Zeit war, dann war es etwas Besonderes", erklärte der 35-Jährige.

