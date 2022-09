Nach dem letzten Match seiner Karriere beim Laver Cup in London brachen nicht nur bei Roger Federer alle Dämme.

Teamkollegen, Zuschauer, TV-Experten - überall flossen Tränen. Auch bei Tim Henman. Im Interview mit Eurosport UK fasst der Brite seine Gedanken an diesem besonderen Abend zusammen.

"Die Reaktion seiner Konkurrenten, seiner Rivalen, aber auch seiner Mannschaftskameraden in diesem Umfeld zu sehen - die Emotionen auf ihren Gesichtern und seinen vielleicht größten Rivalen Rafa Nadal in Tränen aufgelöst am Spielfeldrand zu sehen, das war unglaublich", sagte Henman.

"Das waren Szenen, die ich nie und nimmer vergessen werde", ergänzte Henman. "Es war traurig, daran zu denken, dass wir Roger nie wieder in einem professionellen Umfeld auf der Tour spielen sehen werden - mit der Schönheit, Brillanz und Anmut, mit der er gespielt hat. Aber für mich geht es um die Erinnerung an eine großartige Zeit. Es war ein Privileg, ihm zuzusehen."

Tim Henman: Roger Federer ist einzigartig

Federer tauge perfekt als Vorbild für junge, ambitionierte Tennisspieler. "Es wird viele Leute geben, die danach streben, so zu spielen wie Federer. Aber seine Technik, sein Talent und seine Ausgeglichenheit sind einzigartig. Deshalb glaube ich nicht, dass es wieder jemanden geben wird, der diesen Stil spielt, der ihn so einzigartig gemacht hat. Es ist traurig, dass wir das nicht mehr erleben werden, aber ich bin sicher, dass Roger noch glückliche Zeiten vor sich hat", sagte Henman.

Auf die Frage, wie er Federer in drei Worten beschreiben würde, antwortete Henman: "Brillant - sein Spiel, weil es die höchste Auszeichnung ist. Anmutig - sein Spiel und wie er sich verhalten hat, weil er alles so einfach aussehen ließ. Vermächtnis - weil er sich immer seiner Verantwortung bewusst war, was er ist und was er für seine Freunde, seine Familie, den Sport und seine Fans auf der ganzen Welt bedeutet."

