In der dreizehnten Folge des Podcast "Verbalathleten - Die Stimmen von Eurosport" ist Tennis-Kommentator Markus Zoecke zu Gast. Bei Moderator Daniel Lerche verrät der ehemalige Profi, welches seine Highlights am Mikrofon waren und welche Beziehung er zu den deutschen Tennisgrößen Boris Becker und Michael Stich hat.

"Gerade bei den Grand-Slam-Turnieren gibt es einige Highlight-Matches", erklärt Markus Zoecke im Gespräch mit Moderator Daniel Lerche und führt aus: "Ich kann mich sehr gut an das Match von Mischa Zverev gegen Andy Murray in der 4. Runde bei den Australian Open von 2017 erinnern. Mischa gewann damals in vier Sätzen."

Es sei ein unglaubliches Match gewesen, berichtet der Kommentator: "Bei so einem Spiel gehen dir die Emotionen einfach durch. Man vergisst sich komplett." Da vergesse er manchmal sogar, dass er ein Mikrofon vor dem Munde habe, gesteht Zoecke, der selbst als Profi auf der Tennistour aktiv war: "Solche Spiele machen einfach nur Spaß."

Spaß hatte er auch beim Davis Cup 1992, wo er zum Aufgebot des deutschen Teams gehörte und zwei Spiele absolvieren durfte: "In der Weltrangliste stand ich im Oktober 1991 auf Platz 56. Dadurch gehörte ich zum erweiterten Kreis des Davis Cup Teams. Michael Stich hatte die Partie in Brasilien 1992 abgesagt und dafür bin ich in das Team gerückt."

"Vor Ort waren es über 40 Grad. 12.000 fanatische Zuschauer waren im Stadion und es stand vor meinem Match 2:1 für Brasilien", berichtet er von einem einmaligen Erlebnis.

