"Ich vertraue ihr zu 100 Prozent. Gemeinsam werden wir dafür kämpfen, die Wahrheit zu beweisen", erklärte Mouratoglou weiter.

Der Franzose und Halep arbeiten seit dem Frühling 2022 zusammen. Zuvor hatte Mouratoglou unter anderem jahrelang Superstar Serena Williams trainiert.

Er wolle zudem "zum Ausdruck bringen, wie sehr unser Team unter Schock steht, seit Simona mich über den positiven Dopingtest bei den US Open informiert hat. In fast 30 Jahren, in denen ich mit Hunderten von Profisportlern gearbeitet habe, war ich noch nie mit einer Situation wie dieser konfrontiert", schrieb der Tennis-Trainer.

Mouratogolou meinte weiter: "Ich weiß es zu schätzen, dass sich viele Menschen aus der Tenniswelt, die eng mit Simona zusammengearbeitet haben oder sie seit vielen Jahren persönlich kennen, zu Wort gemeldet haben. Ich möchte diesen Menschen dafür danken, dass sie in einem so wichtigen Moment lautstark zum Ausdruck gebracht haben, dass Simona eine Frau mit Werten ist."

Mouratoglou will Halep unterstützen

Zugleich erklärte der 52-Jährige, weshalb er sich nicht früher öffentlich geäußert hatte. "Meine Priorität war es, meine Energie darauf zu verwenden, ihr zu helfen und sie jeden Tag bei der Wahrheitsfindung zu unterstützen", so Mouratoglou.

Bei der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin war im Rahmen der US Open 2022 der Wirkstoff Roxadustat nachgewiesen worden , der auf der Dopingliste steht und die Anzahl der roten Blutkörperchen erhöht. Dies führt zu einer besseren Sauerstoffversorgung. Seit dem positiven Dopingtest ist Halep vorläufig gesperrt.

