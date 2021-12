"Es war kein schlechtes Match für mich", sagte Nadal: "Nach so langer Zeit wieder auf professionellem Belag zu spielen, das gibt mir positive Gefühle. Manche Dinge kommen im Wettkampf wieder automatisch."

Murray trifft nun im Finale am Sonntag auf den Russen Andrey Rublev, der den Kanadier Denis Shapovalov 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 bezwang. "Es war einfach schön, mit Rafa auf dem Platz zu stehen", sagte der 34 Jahre alte Murray: "Wir haben beide schon so viele langwierige Verletzungen hinter uns."

Nadal spielt gegen Shapovalov am Samstag noch ein Match um Platz drei aus, sammelt damit weiter Spielpraxis. "Ich habe seit den French Open genau eineinhalb Matches gespielt, es ist also schon lange, lange her", sagte der Spanier.

Mit seinem Spiel gegen Murray war Nadal weitgehend zufrieden. "Ich hatte sogar meine Chancen, den zweiten Satz zu gewinnen", sagte er: "Es lief besser, als ich es noch vor ein paar Wochen gedacht hätte."

Nadal fliegt frühzeitig nach Melbourne

Er habe zudem erst vor zwei Tagen damit begonnen, wieder Übungssätze zu spielen. Noch im Dezember will Nadal nach Melbourne fliegen, um dort vor den Start der Australian Open (17. bis 30. Januar live bei Eurosport) an einem kleineren ATP-Turnier teilzunehmen.

Der Auftritt beim Einladungsturnier in Abu Dhabi war Nadals erstes Spiel seit Anfang August. Eine hartnäckige Fußverletzung hatte den Spanier zu einer Pause gezwungen. Gegen Murray präsentierte sich Nadal allerdings in guter Form, was Mut für 2022 machen dürfte.

Nadal hatte die Fußverletzung schon bei der Niederlage im French-Open-Halbfinale gegen Novak Djokovic behindert; dazu hatte der 35-Jährige Wimbledon, die Olympischen Spiele, die US Open und die ATP Finals verpasst.

